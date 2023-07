Un petit avion qui s’est écrasé dans la campagne de l’Alaska, tuant 2 personnes, a apparemment heurté un arbre, selon un responsable

ANCHORAGE, Alaska (AP) – Un petit avion qui s’est écrasé en Alaska le mois dernier, tuant un pilote de brousse qui figurait dans une émission de télé-réalité et un guide de chasse, a apparemment heurté un arbre lors du décollage d’une piste d’atterrissage rurale, a déclaré mardi un responsable.

Clint Johnson, chef de la région de l’Alaska du National Transportation Safety Board, a déclaré à Alaska Public Media que l’impact apparent d’un gros accroc, ou d’un arbre mort, a rendu le stabilisateur horizontal gauche de l’avion inopérant. Il a dit « l’avion s’est écrasé peu de temps après ».

L’agence a publié mardi un rapport préliminaire sur l’accident qui a tué le pilote Jim Tweto, 68 ans, d’Unalakleet, et Shane Reynolds, 45 ans, d’Orofino, Idaho. L’entreprise familiale d’aviation rurale de Tweto a été présentée dans trois saisons de la série « Flying Wild Alaska » de Discovery Channel. Tweto était également bien connu dans la communauté aéronautique de l’Alaska.

L’enquête se poursuit et un rapport final est attendu d’ici un an.

L’accident s’est produit près du village côtier de Shaktoolik, à environ 200 kilomètres à l’est de Nome. Un témoin a rapporté des vents changeants au moment du vol, selon le rapport.

Le jour de l’accident, deux guides de chasse attendaient d’être récupérés sur la piste d’atterrissage éloignée près de leur camp pour être transportés à l’aéroport d’Unalakleet. Tweto avait déjà récupéré deux chasseurs et avait dit aux guides qu’il reviendrait les chercher. À son retour, l’un des guides est monté à bord avec du matériel et Tweto prévoyait de revenir chercher l’autre guide et le reste du matériel, indique le rapport.

« Lors des départs précédents, après le décollage, l’avion plongeait sous la piste d’atterrissage de l’extrémité de départ, hors de vue, puis remontait dans la vue et hors de la vallée », a écrit l’enquêteur du NTSB Millicent Hill dans le rapport.

Le guide qui est resté en arrière a regardé la première partie du décollage et quand rien n’a semblé de travers, s’est détourné et n’a pas vu le reste du décollage, indique le rapport. Lorsqu’il n’a pas entendu de bruit de moteur ou vu l’avion monter, il a couru jusqu’au bord de la ligne de crête et a vu que l’avion avait heurté la toundra à 300 pieds (91 mètres) sous la piste d’atterrissage. Il a envoyé une alerte d’urgence à partir d’un traceur GPS, puis s’est dirigé vers l’épave, selon le rapport.

Un pilote d’hélicoptère qui a répondu environ 45 minutes plus tard a déclaré que les vents dans la région étaient « inhabituels » ce jour-là, variables et en rafales, selon le rapport.

Sur le site de l’accident, les enquêteurs ont trouvé un arbre de 4 pouces d’épaisseur sur le côté gauche de la piste, qui avait été cassé à environ 4 pieds (1,2 mètre) au-dessus de sa base. Le coffre cassé « présentait des fragments de peinture rouge qui correspondaient à la couleur de la peinture de l’avion accidenté », selon le rapport.

Cette histoire a été publiée pour la première fois le 11 juillet 2023. Elle a été mise à jour le 12 juillet 2023 pour corriger la partie de l’avion endommagée avant le crash. L’Associated Press a cité Clint Johnson du National Transportation Safety Board disant que l’avion avait heurté un arbre, rendant son stabilisateur vertical inopérant. La frappe a endommagé le stabilisateur horizontal gauche de l’avion.

The Associated Press