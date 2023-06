Un petit avion qui ne répond pas au-dessus de Washington provoque le brouillage d’un avion militaire, qui s’écrase plus tard en Virginie

WASHINGTON (AP) – Un avion d’affaires capricieux et insensible qui a survolé la capitale nationale dimanche après-midi a poussé l’armée à brouiller un avion de chasse avant que l’avion ne s’écrase en Virginie, ont déclaré des responsables. L’avion de chasse a provoqué un fort bang sonique qui a été entendu dans toute la région de la capitale.

La Federal Aviation Administration a déclaré que le Cessna Citation avait décollé dimanche d’Elizabethtown, dans le Tennessee, et se dirigeait vers l’aéroport MacArthur de Long Island. Inexplicablement, l’avion a fait demi-tour au-dessus de Long Island à New York et a suivi une trajectoire rectiligne au-dessus de DC avant de s’écraser sur un terrain montagneux près de Montebello, en Virginie, vers 15h30.

On ne savait pas immédiatement pourquoi l’avion ne répondait pas, pourquoi il s’était écrasé ou combien de personnes se trouvaient à bord.

Un responsable américain a confirmé à l’Associated Press que l’avion militaire s’était précipité pour répondre au petit avion, qui s’est ensuite écrasé. Le responsable n’était pas autorisé à discuter publiquement des détails de l’opération militaire et a parlé sous couvert d’anonymat.

L’avion qui s’est écrasé était enregistré auprès d’Encore Motors of Melbourne Inc. Une femme qui s’est identifiée comme Barbara Rumpel, qui est répertoriée comme présidente d’Encore Motors of Melbourne, a déclaré qu’elle n’avait fait aucun commentaire dimanche lorsqu’elle a été jointe par un journaliste de l’Associated Press.

Le président Joe Biden jouait au golf à Joint Base Andrews au moment où l’avion de chasse a décollé. Anthony Guglielmi, porte-parole des services secrets américains, a déclaré que l’incident n’avait eu aucun impact sur les mouvements du président dimanche. Biden jouait au golf à la base militaire du Maryland avec son frère dans l’après-midi.

Le Pentagone, la Garde nationale aérienne du DC et le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires dimanche.

