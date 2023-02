Un petit avion effectue un atterrissage d’urgence à Cortland miles de DeKalb en route du Tennessee au Wisconsin – Shaw Local

CORTLAND – Un petit avion transportant un pilote et un passager a dû effectuer un atterrissage d’urgence dans un champ de la campagne de Cortland, juste à l’est de l’aéroport municipal de DeKalb Taylor samedi, ont annoncé les autorités.

L’avion biplace Jabiru de 2007 était piloté par Joan M. Plato, 70 ans, et transportait le passager Randy J. Plato, 70 ans, tous deux de Sussex, Wisconsin, selon un communiqué de presse publié samedi par le bureau du shérif du comté de DeKalb.

Les Platos se dirigeaient vers Waukesha, Wisconsin depuis Shelbyville, Tennessee, ont indiqué des responsables.

À plus de 580 milles de leur point de départ et avec moins de 100 milles à parcourir, l’avion de Plato aurait perdu de la puissance dans les airs vers 14 h 12 près de la zone de Pleasant Street et Airport Road dans le canton de Cortland, selon le bureau du shérif. .

La panne de courant a forcé Joan Plato à effectuer un atterrissage d’urgence dans un champ à l’angle nord-ouest de Pleasant Street et Airport Road.

Aucun des deux n’a signalé de blessés et l’avion a subi des dommages minimes, selon le bureau du shérif.