DENVER (AP) – Le National Transportation Safety Board enquête sur un petit avion qui a survolé des bateaux dans un réservoir du nord du Colorado avant de s’écraser, a annoncé mercredi le conseil.

Le pilote et un passager à bord de l’avion monomoteur ont survécu à l’accident dimanche avec des blessures mineures, a indiqué le bureau du shérif du comté de Larimer dans un communiqué de presse. L’agence a déclaré qu’elle soutenait une enquête de la Federal Aviation Administration et a demandé au public de partager des photos et des vidéos de l’événement.

La photographe Stephanie Stamos était près des rives du réservoir Horsetooth, juste à l’ouest de Fort Collins, Colorado, dimanche soir, se préparant à prendre des photos de lycée pour un élève lorsqu’elle a vu l’avion voler “instable” au-dessus de l’eau.

Stamos, 57 ans, a déclaré qu’elle avait instinctivement sorti son appareil photo et commencé à prendre des photos en pensant que le pilote avait des problèmes et qu’elle se préparait à un atterrissage forcé. Mais au lieu de toucher l’eau, l’avion a volé vers un bateau sur le lac, se balançant bas au-dessus de l’embarcation alors que l’un des conducteurs de bateau lui traversait le bras, comme le montrent les photos.

“Les roues étaient presque au-dessus du bateau”, a déclaré Stamos.

Lorsque l’avion a disparu derrière les montagnes, « J’ai dit à tout le monde : ‘Attendez le boum’ », a-t-elle dit, puis « Je l’ai vu remonter à travers les montagnes en allant de travers et j’ai pensé : « Oh, ce type est un idiot, ce les gars ne font que déconner.

Stamos a déclaré qu’elle avait partagé ses photos avec le bureau du shérif du comté de Larimer et que le NTSB l’avait contactée mercredi pour lui demander les mêmes photos.

Peter Knudson, porte-parole du National Transportation Safety Board, a déclaré que l’agence enquêtait sur l’accident du 11 septembre, mais a refusé de fournir des détails.

Carolina de la Torre venait de finir de nager dans une crique à Horsetooth Reservoir lorsque l’avion a survolé. Elle a dit que l’avion s’est approché à moins de 15 à 20 pieds d’elle et de ses amis.

“Nous pensions qu’ils allaient s’écraser sur (l’autre bateau)”, a-t-elle déclaré, “c’était l’expérience la plus folle que j’aie jamais vécue.”

Jesse Bedayn, Associated Press