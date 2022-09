Un petit ami britannique admet avoir tué son amant adolescent canadien lors de sa première visite au Royaume-Uni après l’avoir attirée en ligne

UN PETIT AMI a admis avoir assassiné son amant adolescent canadien lors de sa première visite au Royaume-Uni.

Ashley Wadsworth, 19 ans, a été poignardée à mort à Chelmsford, Essex, quelques semaines seulement après s’être envolée pour la Grande-Bretagne pour rencontrer son partenaire en ligne Jack Sepple, 23 ans.

Jack Sepple a reconnu le meurtre de son amant adolescent canadien Ashley Wadsworth

Ashley a posté une série de photos d’elle et de Sepple sur Facebook

Ashley est décédée après avoir été poignardée à la poitrine

Sepple a reconnu aujourd’hui le meurtre de Wadsworth lors d’une audience à Chelmsford Crown Court.

La Canadienne Ashley avait un visa touristique de six mois et est venue en Grande-Bretagne après avoir rencontré Sepple en ligne, dit-on.

Il aurait été découvert sur un lit à côté du corps d’Ashley lorsque la police est arrivée.

Une enquête a appris comment Ashley a été retrouvée sans réaction dans l’immeuble le 1er février – et a ensuite été déclarée morte sur les lieux.

Une cause provisoire de décès a été donnée comme “coups de couteau à la poitrine”.

Lovestruck Ashley a partagé une série de photos époustouflantes sur son Facebook alors qu’elle explorait Londres avec Sepple.

Les photos montraient le couple se serrant dans les bras devant les sites touristiques populaires de Londres alors qu’elle le qualifiait de “mon meilleur ami”.

Son Facebook a révélé qu’elle quittait sa maison à Vernon, en Colombie-Britannique, pour déménager à Chelmsford à plus de 2 000 milles en novembre.

Mais elle devait rentrer chez elle après avoir écourté le voyage au milieu des affirmations “les choses n’allaient pas très bien”.

Dans un hommage déchirant, sa mère Christy a déclaré: “Ashley…. Maman t’aime et je te verrai bientôt bébé.

« Ta sœur et moi t’attendons ici. Dieu vous protège.”

Christy a également remercié “tout le monde au Royaume-Uni, au Canada et dans le monde pour son soutien et sa générosité en cette période difficile”.

Elle a ajouté: “J’ai du mal chaque jour à accepter cette horrible tragédie et j’ai hâte de ramener mon bébé à la maison.”

La famille d’Ashley a précédemment rendu hommage à sa “personnalité spontanée, pleine d’esprit et gentille” et à son “rire inoubliable”.

Ils ont également raconté à quel point l’adolescente était “farouchement aimante et fidèle à sa famille et à ses amis” et ont évoqué son sens de l’aventure.

La famille a expliqué qu’Ashley avait voyagé au Mexique, en Californie et en Angleterre, ce qui “a encouragé son amour de la langue”.

Elle parlait trois langues et rêvait de devenir avocate après avoir été acceptée à l’université au Canada.

Ses proches ont ajouté : “Ashley, tu es belle pour nous, et tu vas beaucoup, beaucoup nous manquer.” La sœur d’Ashley a également rendu hommage à sa “meilleure amie”, tandis que la nièce Paisley l’appelait la “meilleure tante de tous les temps”.

Remerciant ceux qui ont organisé une veillée pour Ashley dans l’Essex, la famille a poursuivi: “Cela nous a touchés si profondément, il n’y a vraiment pas de mots pour exprimer notre gratitude.

“Ils ont pu faire quelque chose pour Ashley que nous ne pouvions pas faire, et nous leur en serons éternellement reconnaissants.

« Quelle chance avons-nous d’avoir des gens du monde entier qui se soucient autant d’une famille qu’ils n’ont jamais rencontrée ?

Ashley et Sepple ont visité ensemble les monuments de Londres

Ashley et Sepple se sont rencontrés en ligne