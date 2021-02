Un pervers présumé inculpé après avoir prétendument agressé sexuellement un adolescent dans un bloc sanitaire de l’ouest de Sydney

Un homme capturé par CCTV poursuivi par un adolescent dans une arcade de l’ouest de Sydney a été accusé d’agression sexuelle.

La police alléguera devant le tribunal que le garçon de 13 ans a été agressé sexuellement par l’homme de 70 ans dans un bloc sanitaire du Kingsway près de la gare de Wentworthville lundi après-midi.

Des images de vidéosurveillance inquiétantes montrent le jeune adolescent pourchassant l’homme par la suite tout en essayant d’attirer l’attention des autres.

Les images montrent le garçon vêtu d’un t-shirt blanc avec un sac à dos d’école et un short sombre, jetant un cadre en verre sur le dos de l’homme adulte dans une galerie marchande près de la gare.

Le jeune garçon peut être vu dans des images de vidéosurveillance en train de chasser l’homme beaucoup plus âgé dans une galerie marchande, appelant à l’aide au fur et à mesure. On ne sait pas ce qui s’est passé pour déclencher la poursuite