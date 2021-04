Un pervers malade a plaidé coupable après avoir enlevé une fille de 13 ans et l’avoir violée dans une ruelle.

La jeune fille se rendait à l’école à pied à Mitcham, à Londres, lorsqu’elle a été la cible de l’horrible attaque de novembre de l’année dernière.

Kadian Nelson, 27 ans, a admis aujourd’hui son enlèvement, son viol et avoir menacé de tuer à la Crown Court de Kingston Crédit: Police métropolitaine

Nelson lui a dit d’enlever son manteau et son blazer d’école avant de la violer oralement

Kadian Nelson, 27 ans, a admis aujourd’hui avoir kidnappé, violé et menacé de tuer à la Crown Court de Kingston.

Le tribunal a appris qu’il avait suivi l’écolière avant de se glisser derrière elle et de mettre une main sur sa bouche et une autre sur sa tête.

Il a ensuite menacé de la tuer et l’a forcée à marcher vers une ruelle à Mitcham.

La fille avait discuté au téléphone avec un ami de leurs devoirs lorsqu’elle a été agressée juste après 7 heures du matin.

Nelson lui a dit d’enlever son manteau et son blazer d’école avant de la violer oralement. Il a ensuite mis sa propre veste sur la victime.

La police a été alertée lorsqu’une femme a appelé le 999 en déclarant que sa fille avait vu un homme attraper une jeune fille.

Il a menacé de la tuer et l’a forcée à marcher vers une ruelle à Mitcham Crédit: PA

Un membre de la famille de la femme est alors sorti pour vérifier ce qui s’était passé et a réussi à interrompre Nelson.

Lorsqu’elle l’a interrogé, il lui a dit que la victime était sa sœur.

La victime a alors réussi à signaler qu’elle avait besoin d’aide avant l’arrivée de la police et Nelson s’est enfui, laissant la victime vêtue de sa veste.

Kate Shilton, du CPS, a déclaré: «Il s’agissait d’une attaque inconnue terrifiante contre une jeune fille en route pour l’école.

«L’accusation a pu présenter des preuves convaincantes montrant clairement que c’était Kadian Nelson qui avait mené cette attaque écœurante.

«Le dossier de l’accusation comprenait des séquences vidéo et des preuves ADN du briquet et de la blague à tabac trouvés dans la poche de la veste de Nelson, qu’il a laissée derrière.

«La victime a également pu l’identifier lors d’un défilé d’identité. Ces plaidoyers de culpabilité signifieront que la jeune victime de Nelson sera épargnée par l’épreuve de témoigner devant le tribunal.

«Je tiens à remercier les membres de la famille qui ont vu ce qui s’est passé et ont agi rapidement pour alerter la police de l’incident.

«La jeune victime a fait preuve d’un courage remarquable au cours de ces procédures et j’espère que cette condamnation contribuera dans une certaine mesure à la clore.

«Les infractions sexuelles sont parmi les affaires les plus graves et les plus complexes à poursuivre.

«Le CPS s’est engagé à traduire en justice les délinquants sexuels là où il existe des preuves pour le faire.»

Au moment de l’attaque, Scotland Yard a été contraint d’avertir les gens de ne pas «se faire justice eux-mêmes» après que l’affaire a gagné du terrain sur les réseaux sociaux.

Des foules de locaux ont visité différentes adresses et la police a déclaré que « les émotions sont vives ».

Le Met a émis un ordre de dispersion d’urgence en vertu de l’article 60 – donnant aux agents le pouvoir de fouiller n’importe qui et de leur ordonner de quitter la zone.

Nelson a été arrêté une heure seulement après l’attaque de Tooting.

Il sera condamné par le même tribunal le 13 août.