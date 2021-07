Un personnage gay suscite un débat, le nouveau Trader Sam fait ses débuts

Cette « Jungle Cruise » a quelques passagers notables.

Alors que la comédie d’action-aventure de Disney (maintenant dans les cinémas et Disney + via Premier Access) tourne autour du petit capitaine de la rivière Amazone de Dwayne Johnson, Frank Wolff, et de la scientifique pionnière d’Emily Blunt, Lily Houghton, deux personnages remarquables attirent une attention démesurée dans le film basé sur le célèbre Disneyland. balade.

Le comédien britannique Jack Whitehall incarne le frère de Lily, MacGregor Houghton, qui est gay, sortant même d’une scène avec Wolff (mais notamment sans employer le mot « gay »).

Pendant ce temps, Le marchand controversé de têtes rétrécies Trader Sam, récemment retiré de la croisière Jungle Cruise après des critiques pour sa représentation raciste des peuples autochtones, réapparaît à l’écran sous la forme réinventée de l’actrice mexicaine Veronica Falcón.

Voici comment les personnages ont pris leur place à bord.

Le Rocher, Emily Blunt : Révélez le baiser le plus maladroit de «Jungle Cruise», des blagues sales coupées par Disney

MacGregor Houghton sort subtilement de son capitaine Jungle Cruise

Disney a été critiqué pour le manque de représentation des films LGBTQ dans les films et a appelé à des moments de caractère gay clignotant ou vous le manquerez dans des films tels que « La Belle et la Bête » et « En avant ». Dans « Jungle Cruise », MacGregor de Whitehall apparaît subtilement dans une scène avec Frank de Johnson.

MacGregor explique comment il a refusé trois engagements potentiels avec des femmes dans la société londonienne de 1917. « Mes intérêts se trouvent heureusement… ailleurs », dit MacGregor. Frank hisse sa gourde en disant. « Eh bien, vers ailleurs. »

Le mot « gay » n’est pas mentionné dans la scène, ce qui explique davantage le lien de MacGregor avec sa sœur: le public apprend que la famille et la société restantes de MacGregor lui ont tourné le dos « tout à cause de qui j’aime ».

Blunt et Johnson disent que la scène discrète est leur moment préféré de « Jungle Cruise ».

« Peu importe qu’il prononce le mot ‘gay’ ou non », dit Johnson,un producteur sur le film. « Ce qui comptait vraiment, c’était la vérité entre deux personnes, deux êtres humains, partager un verre et parler des choses qu’ils aimaient, des personnes qu’ils aimaient et de qui ils sont. »

‘La belle et la Bête’: Ce «moment gay» a peut-être été beaucoup de bruit pour rien

« Nous ne voulions pas donner l’impression que nous nous tenions sur une tribune », ajoute Johnson, notant que la scène montre que la diversité et l’inclusion étaient « possédées et respectées » dans le film.

Blunt a félicité le scénariste Michael Green pour avoir conçu la scène « avec délicatesse et simplicité ».

Le producteur Hiram Garcia a déclaré que les cinéastes de « Jungle Cruise » n’avaient jamais envisagé d’inclure un personnage gay dans la pièce d’époque. « Nous ne savions pas où cela allait, le personnage a naturellement progressé de cette façon », a déclaré Garcia, qui a insisté sur le fait qu’il n’y avait aucun contrôle de Disney. « Il n’y a pas eu de bataille, ils ont aussi adoré la scène. »

Les premières réactions au caractère gay ont été mitigées, avec un utilisateur de Twitter déclarant: « Disney fera vraiment tout pour éviter d’utiliser le mot ‘gay’ dans son contenu grand public. »

« Le personnage gay de JUNGLE CRUISE est mignon et a généralement raison sur les choses, » a écrit un autre utilisateur de Twitter. « Fais-le tourner, donne-lui un spectacle de voyage. »

Pour les critiques qualifiant le phrasé opaque du personnageun échappatoire, Garcia dit: « Il n’a jamais été question de rester à l’écart de la formulation … C’était juste élevé et élégant. Et la scène est assez touchante. »

Le commerçant redémarré Sam revient en tant que personnage féminin

Les parcs Disney ont annoncé en janvier qu’ils réorganisaient l’attraction originale de Disneyland après avoir critiqué la représentation des peuples autochtones dans le manège. Voulant une nouvelle attraction qui « refléterait et valoriserait la diversité du monde qui nous entoure », Disney a révélé la nouvelle attraction de son parc californien plus tôt ce mois-ci.

Le commerçant cannibale Sam a été retiré de l’attraction, qui se termine maintenant à Lost and Found de Trader Sam avec un panneau indiquant : « De retour dans 15 minutes, Sam. »

Mais « Jungle Cruise », le film, montre un tout nouveau Trader Sam (interprété par l’actrice « Ozark » et « Perry Mason » Falcón) en tant que chef d’une tribu pacifique qui travaille malicieusement à un jeu d’escroquerie avec Frank pour tromper des passagers sans méfiance.

Garcia dit que Disney avait suggéré un nouveau Trader Sam dès le début. « Disney a essentiellement dit : ‘Ce (personnage) est un domaine dont nous avons toujours été mécontents. Nous voulons savoir comment nous pouvons l’élever. Quelle est la version que vous voulez raconter dans le film ?’ Et nous avons passé un très bon moment. »

Blunt dit que les conversations de Trader Sam étaient « délibérées » entre les cinéastes, les studios Disney et les parcs Disney.

« Nous avons compris que nous devions maintenir cette fantaisie et cet esprit de conduite avec toute la nostalgie, mais nous devons également l’introduire dans cette ère moderne de ce qui est approprié », explique Blunt. « Nous devions être sensibles à la façon dont les gens veulent être représentés et respectueux des cultures. »

Quant à savoir si le Trader Sam remanié reviendra dans les attractions des parcs, Michele Himmelberg, porte-parole des parcs Disney, a déclaré: « il n’y a pas d’autres plans pour Trader Sam pour le moment ».