Un perroquet apprécie le trajet en voiture sur un siège avec masque facial, les internautes souhaitent avoir la même vie

Les humains font tous partie de l’inévitable rat race. Nous sommes toujours sur nos gardes, soit en quête de succès, soit en visant le plus grand et le meilleur. “Ne jamais régler” est devenu la devise de la vie humaine. Si vous êtes un rêveur, parfois des pensées stupides vous viennent à l’esprit. Lorsque vous voyez votre animal de compagnie paresser sur le canapé ou des oiseaux voler dans le ciel azur sans fin, vous pourriez ressentir une jalousie absurde en pensant à quel point leur vie semble facile – il suffit de manger et de dormir.

Vous allez avoir des pensées similaires après avoir vu cet adorable perroquet allongé sur un siège spécial avec masque facial alors qu’il profite d’une agréable promenade en voiture.

Un compte nommé ViralHog a publié la vidéo réconfortante qui a des internautes souhaitant une vie comme ce perroquet chanceux. “Cet oiseau a compris la vie”, lit la légende.

Le clip désormais viral montre un perroquet conure du soleil allongé sur le dos sur un siège de masque facial bricolage, spécialement conçu pour lui. Les deux cordes du masque facial sont accrochées autour du rétroviseur d’une voiture, ayant une ressemblance frappante avec celle d’un hamac.

L’oiseau semble apprécier son petit masque-hamac, tandis qu’il savoure le joyeux voyage en voiture par une belle journée ensoleillée. Le perroquet aux couleurs vives a laissé la communauté Internet jaillir dessus, soulevant le blues du lundi de tout le monde.

Les internautes ont afflué vers les commentaires pour doucher leurs délicieuses réactions sur la belle vidéo. Alors qu’un utilisateur s’est plaint, “J’aimerais que la vie soit comme ça”, un autre a affirmé, “La seule utilisation légitime de ces masques.” La vidéo a accumulé plus de 42 900 vues et de nombreux commentaires continuent d’affluer.

Ce n’est pas la première fois que des oiseaux accompagnent leurs propriétaires dans leur voyage. Dans une autre vidéo virale similaire, deux perroquets ont été vus assis paisiblement sur deux sièges de masque facial inspirés d’un hamac attachés au crochet d’une voiture, se balançant en mouvement.

Regardez la vidéo ici:

Pensez-vous aussi que les oiseaux sont les meilleurs compagnons de voyage ?

