Un perroquet à la bouche FOULE dit constamment à son propriétaire de « f *** off » – après avoir appris à jurer en regardant la télévision.

Page grise africaine a repris ses mauvaises habitudes dans des séries populaires, notamment le drame policier Boardwalk Empire.

Page le perroquet a pris de mauvaises habitudes en écoutant la télé Crédit : nb press ltd

Il continue de jurer contre son propriétaire choqué Adam Padgett Crédit : nb press ltd

Il est maintenant transféré dans la salle à manger après le tournant de 21 heures, de sorte que les jurons à la télévision « ne le déclenchent pas ».

Le propriétaire Adam Padgett, 52 ans, doit même surveiller sa propre langue lorsque son animal de compagnie est à portée de voix, car Page détectera tout ce qui est grossier.

Adam a déclaré: « Il dira » F *** off « , » Pour l’amour de f *** « , » F *** ça » et tout ce genre de choses. Je pense qu’il l’a appris à la télévision – et nous. Je suis un peu jureur.

Il a dit que ses petits-enfants racontent les grossièretés du perroquet lorsqu’ils se présentent et disent qu’il a utilisé des « mots méchants ».

Adam a acheté l’oiseau pour 650 £ en tant que poussin de trois mois il y a dix ans.

Les petits-enfants d’Adam racontent les « mots méchants » de Page Crédit : nb presse lrd

Le gris d’Afrique doit maintenant rester hors de portée de voix après le tournant de 21 heures Crédit : nb press ltd

Adam a expliqué: «Il le comprend et le dit simplement. Il le fait depuis l’âge d’un an environ. Quand il a commencé, nous n’arrêtions pas de dire : ‘Est-ce qu’il jure ?’.

La page dit également « Partez maintenant, je ne suis pas d’humeur », « Tais-toi », « D’accord, je m’en vais » et « Je suis un garçon sexy ».

Adam, de Wakefield, West Yorks, a ajouté : « Il disait toujours au chien d’aller dehors. Il a fait ce qu’on lui avait dit, mais il était tellement confus.