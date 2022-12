Un permis de parajuriste en droit de la famille pourrait aider les Ontariens qui n’ont pas les moyens de se payer un avocat à naviguer dans les tribunaux

Le Barreau de l’Ontario (LSO) décidera d’ouvrir ou non les portes du tribunal de la famille aux parajuristes aujourd’hui en votant sur une licence qui leur permettrait de fournir certains services juridiques en matière familiale.

Si la proposition est approuvée, des parajuristes qualifiés seront éventuellement autorisés à aider les clients à naviguer devant le tribunal de la famille en les guidant à travers les procédures, comme les délais de dépôt. Il pourrait également les aider à préparer et remplir des demandes de divorces simples conjoints et incontestés, de contrats familiaux et de changement de nom.

Les parties prenantes sont aux prises avec la portée de cette licence depuis cinq ans. Il a été initialement recommandé au procureur général de l’Ontario dans un rapport de 2017 d’aider à améliorer l’accès à la justice dans les tribunaux de la famille, où la majorité des plaideurs sont maintenant non représentés, en grande partie parce qu’ils n’ont pas les moyens de se payer un avocat.

La version qui doit être votée aujourd’hui est plus étroite que ce que de nombreux parajuristes et certains experts espéraient, mais Michelle Lomazzo, membre du conseil d’administration du LSO parajuriste, dit que c’est un début.

“C’est ceci ou rien … au moins c’est un pied dans la porte”, a-t-elle déclaré à CBC Toronto. “Je pense que nous pourrons y ajouter des choses au fil du temps.”

Michelle Lomazzo, parajuriste et membre du conseil d’administration du Barreau de l’Ontario, affirme que le permis proposé est la dernière chance d’ouvrir les portes du tribunal de la famille aux parajuristes après des années de consultations. (Soumis par Michelle Lomazzo)

Une version plus large de la licence – qui aurait permis aux parajuristes de représenter les clients devant les tribunaux pour les divorces, les pensions alimentaires pour enfants et les pensions alimentaires pour époux, et de rédiger des accords de séparation – a été abandonnée juste avant un vote du LSO en février, car les avocats et le pouvoir judiciaire étaient contre. .

“Nous n’avons pas eu les votes”, a déclaré Lomazzo. “J’espère que cela passera … si vous n’êtes pas habitué à remplir des formulaires ou même au processus judiciaire, c’est super intimidant pour quiconque de naviguer.”

S’il est approuvé, les parajuristes devront suivre 260 heures, soit environ trois mois, d’études et de formation à temps plein, et réussir un examen pour obtenir la licence. Étant donné que ces programmes doivent encore être développés, Lomazzo dit qu’il faudra au moins deux ans avant que les parajuristes puissent commencer à fournir des services juridiques familiaux.

Le système judiciaire « n’est pas convivial » pour l’auto-représentation

Leona Harvie, d’Aurora, en Ontario, aurait aimé pouvoir se tourner vers un parajuriste pour l’aider à naviguer dans le système en 2015, lorsqu’elle a commencé à se représenter elle-même après qu’elle n’avait plus les moyens de payer un avocat pour son divorce.

“Il y a eu beaucoup d’essais et d’erreurs, beaucoup d’erreurs coûteuses”, a-t-elle déclaré. “Notre système judiciaire n’est pas convivial et n’est pas trop accessible au grand public, qui sont les contribuables mêmes qui financent le système – c’est donc un problème.”

Leona Harvie s’est représentée elle-même dans sa procédure de divorce après que les honoraires d’avocat l’ont laissée “financièrement épuisée”. (Jérémie Dupont Photographie)

Harvie dit qu’elle, comme de nombreux Canadiens de la classe moyenne, est tombée dans une lacune du système où elle gagnait trop d’argent pour être admissible à l’aide juridique, mais qu’elle était «financièrement épuisée» par les honoraires d’avocat.

Le nombre de personnes qui se représentent elles-mêmes devant le tribunal de la famille est en hausse depuis au moins 2014, selon Statistique Canada. Au cours de l’exercice 2019-2020, 58 % des plaideurs devant les tribunaux de la famille étaient non représentés dans tout le pays, et les experts affirment que ce nombre est plus proche de 80 % dans des centres urbains comme Toronto.

“Le droit de la famille est le domaine dans lequel nous constatons la plus grande pression sur le système”, a déclaré Julie Macfarlane, professeure de droit émérite à l’Université de Windsor.

Macfarlane a fondé le National Self-Represented Litigants Project en 2013, après que ses recherches aient montré que la plupart des personnes qui comparaissent devant un tribunal sans avocat ne peuvent pas se le permettre ou n’ont plus d’argent pour continuer à payer un avocat.

“Nous avons besoin de changement maintenant”, a-t-elle déclaré. “La fenêtre qui s’ouvre ici est beaucoup trop étroite et ne reflète pas non plus ce qui a été dit dans les études précédentes sur le niveau d’expérience et d’expertise des parajuristes.”

Julie Macfarlane, fondatrice et ancienne directrice du National Self-Represented Litigants Project, est déçue par la portée étroite de la licence proposée pour les parajuristes. (Soumis par Julie Macfarlane)

La plus grande critique de Macfarlane concerne les limites imposées aux parajuristes pour les divorces.

“Il n’y a aucune base sur laquelle [paralegals] peut pratiquer dans n’importe quel type de divorce contesté ici », a déclaré Macfarlane. « Je pense que cela exclut beaucoup trop de cas.

La justice à bord, les avocats de la famille opposés

L’orientation plus étroite fonctionne pour le pouvoir judiciaire, ce qui permettrait aux parajuristes de comparaître devant le tribunal sur des requêtes visant à modifier la pension alimentaire pour enfants lorsque le revenu d’une personne est inférieur à 150 000 $ (et déterminé par son employeur) et de répondre aux procédures visant à faire exécuter les paiements de pension alimentaire par le biais de cette licence. .

Dans une lettre adressée au LSO, le juge en chef Geoffrey Morawetz de la Cour supérieure de justice et la juge en chef Lise Maisonneuve de la Cour de justice de l’Ontario ont déclaré que le permis « améliorera l’accès à la justice et répondra aux besoins des clients vulnérables du droit de la famille ».

La Family Lawyers Association a déclaré à CBC Toronto dans un communiqué qu’elle n’approuvait pas la licence, mais qu’elle demanderait à être consultée sur la mise en œuvre si elle était approuvée.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi l’association ne soutenait pas cette proposition, la FLA a souligné ses observations antérieures s’opposant à l’élargissement de la licence.

Dans ceux-ci, la FLA a fait valoir que la licence n’améliorera pas l’accès à la justice car de nombreux avocats de la famille offrent des tarifs comparables à ceux des parajuristes; que les cas familiaux à faible revenu ne sont pas moins complexes; et que la formation proposée n’est pas suffisante pour acquérir l’expertise juridique nécessaire pour protéger les intérêts des clients.

Lomazzo n’est pas d’accord et espère que ses collègues membres du conseil d’administration du LSO voteront en faveur de la nouvelle licence aujourd’hui.

“Il ne devrait pas s’agir de ce que veulent les parajuristes ou les avocats”, a-t-elle déclaré. « Il s’agit de l’accès à la justice pour la population de l’Ontario.