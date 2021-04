Un papa tyran FITNESS qui a fait signer à sa fille un contrat à vie promettant de ne jamais grossir a été emprisonné.

Le père de trois enfants, Rachid Khadla, qui pesait également Amira presque quotidiennement et dirigeait sa famille avec une discipline terrifiante, a été reconnu coupable de cruauté envers les enfants.

Rachid Khadla a forcé sa fille Amira à signer un contrat à vie promettant de ne jamais grossir Crédit: INS

Le père de trois enfants, tyran du fitness, a été emprisonné après avoir été reconnu coupable de cruauté envers les enfants Crédit: INS

Ses enfants séparés ont eu le courage de révéler la nature horrible des abus qu’ils ont subis de la part de leur père, qui dirigeait un régime dictatorial depuis la maison familiale de Windsor, Berks.

Après un procès qui a duré cinq jours, un jury a condamné le jeune homme de 56 ans après avoir entendu des preuves choquantes qui décrivaient Khadla comme un « intimidateur ».

Le père fanatique de fitness était « très conscient » de la forme physique et de l’alimentation et le poids de ses enfants était « un problème constant ».

Il a même forcé sa fille à signer un contrat en 2012 promettant que: « Moi, Amira Khadla, je ne me laisserai jamais grossir. Je ferai beaucoup d’exercice pour m’assurer de ne jamais grossir, même jusqu’à ma mort. »

Lors de son audience de détermination de la peine, la fille unique de Khadla, Amira, a expliqué dans une déclaration de la victime qu’elle s’était sentie sans valeur et qu’elle avait développé un trouble de l’alimentation à la suite des pesées hebdomadaires.

L’infirmière vétérinaire mince a déclaré: «Je me suis sentie stupide et sans valeur, j’ai perdu confiance en moi et j’ai développé un trouble de l’alimentation.

« Chaque instant de ma vie a été affecté en grandissant, nous n’avons pas eu une vie normale ou une enfance heureuse. »

Amira a dit qu’elle se sentait « stupide et sans valeur » Crédit: INS

Hitcham Radla a été étranglé par son père Crédit: INS

Au cours du procès, le juge a appris comment le tyran contrôlait tous les aspects de la vie de famille – en refusant l’accès à Internet, aux téléphones portables et aux clés de la maison.

Si ses enfants – Karim, Amira et Hitcham – désobéissaient à son régime strict, le dictateur les punirait, les battant avec une cuillère en bois, a appris un tribunal.

Le procureur Alex Krikler a expliqué que, alors qu’Amira n’avait que neuf ans, son père lui avait jeté une chaise en plastique à la tête.

Et plus tard, il a étranglé son fils Hitcham, le laissant à bout de souffle.

Khadla a été reconnu coupable de deux chefs d’accusation de lésions corporelles réelles pour ces infractions et de trois chefs de cruauté envers les enfants après un procès à Reading Crown Court.

Son aîné, Karim, s’est rendu à la barre des témoins pour partager ses expériences de vie sous la dictature agressive.

À l’école, je n’avais pas d’amis, j’étais gravement harcelé quotidiennement, ils me considéraient comme un cinglé. Mais être victime d’intimidation était presque agréable par rapport à ce que je vivais à la maison. Karim Khadla

Le père d’un enfant en costume a déclaré: «Mon premier souvenir était âgé de cinq ans, j’avais l’habitude de jeter mon déjeuner à l’école, en vieillissant, je me suis rendu compte que c’était un appel à l’aide.

«Mon père n’était pas content quand je suis rentré à la maison, j’ai subi ma première violence physique de la part de mon père.

«Je me souviens que mon père m’avait frappé à plusieurs reprises. Il mesurait six pieds et pesait 16 pierres, je n’étais qu’un petit enfant.

«Mon passage à tabac le plus sévère a été le dernier, il m’a frappé dans le côté de ma tête, me frappant inconscient.

«Maintenant, je suis intimidé quand quelqu’un montre de la colère contre moi, comme si j’avais le SSPT.

«À l’école, je n’avais pas d’amis, j’étais gravement harcelé quotidiennement, ils me considéraient comme un cinglé. Mais être victime d’intimidation était presque agréable par rapport à ce que je vivais à la maison.

«J’ai été contrôlé de manière coercitive pendant les 18 premières années de ma vie.

« En tant que père moi-même, je ne comprends pas comment quelqu’un peut gagner du plaisir à dicter la vie de sa famille. »

Le père « contrôlant » d’Amira a décidé de ce qu’elle pouvait porter et à qui elle pouvait voir et parler Crédit: INS

Dans son discours de défense, l’avocat Philip Rowlands a affirmé que l’accusé vivait maintenant une triste existence après avoir coupé tout contact avec son ancienne famille.

« M. Khadla n’a eu absolument aucun contact avec sa famille, à bien des égards, il se présente comme un personnage triste et malheureux, c’est la position dans laquelle il se trouve », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas un homme sans qualité et ce n’est pas un homme sans crédit, ce qui rend d’autant plus triste qu’il soit confronté à cette condamnation. »

Le juge Kirsty Real a qualifié le père de trois enfants de « tyran » avant de l’envoyer en prison pendant deux ans et demi.

Elle a déclaré: «C’est un cas triste pour toutes les personnes impliquées. La toile de fond de ces infractions était la peur et le silence de votre imprévisibilité et la gravité des conséquences.

«Après avoir entendu parler de votre femme et de vos enfants, il est clair à quel point ce fut un soulagement de vous avoir expulsé de la maison familiale.

«Vous avez ruiné leur enfance, ils vivaient dans un état d’anxiété constant, ils avaient la liberté de nouer des relations que les jeunes de leur âge étaient censés avoir, à cause de l’oppression que vous entreteniez dans le foyer familial.

«C’est l’agression contre votre fils Hitcham qui a brisé ce silence.

« Vous étiez un tyran et votre refus d’accepter votre comportement ne sera d’aucune utilité pour votre famille, j’espère qu’en temps voulu vous changez d’avis, après avoir jeté un regard sur vous-même. »

Khadla, de Dedworth Road, Windsor, Berks, a fait l’objet d’une ordonnance restrictive indéfinie contre tous les membres de sa famille séparée.