Un homme qui a poignardé et matraqué sa femme à mort devant leur fils s’est vu accorder un nouveau procès par la Haute Cour sur la base d’une technicité juridique dépassée.

Arona Peniamina, 40 ans, a été condamné à perpétuité derrière les barreaux après qu’un jury l’a reconnu coupable du meurtre de sa femme Sandra Peniamina, 38 ans, à leur domicile de Kippa Ring au nord de Brisbane en mars 2016.

Il obtiendra un nouveau procès après qu’une majorité de la Haute Cour ait conclu que le juge de son procès de 2018 avait incorrectement informé le jury de la manière dont il devrait examiner si la défense de provocation s’appliquait à son cas.

Peniamina a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable lors de son procès, arguant qu’il devrait avoir droit à une défense de provocation partielle.

Sandra Peniamina, maman de quatre enfants (photo), a été matraquée à mort devant son domicile en 2016

La défense partielle de provocation peut être invoquée devant le tribunal lorsqu’une personne qui a été tuée prétend avoir été provoquée par le défunt de telle sorte qu’elle a perdu la maîtrise de soi et était donc moins coupable de ses actes.

Peniamina a fait valoir qu’il avait été provoqué parce qu’il avait été poignardé et avait subi une profonde coupure à la main alors qu’il essayait de lutter contre un couteau de sa femme après l’avoir frappée.

La Haute Cour a conclu que le juge de 2018 avait mal informé le jury des éléments requis pour permettre la défense dans l’affaire Peniamina et a ordonné un nouveau procès mercredi.

« Le cas de la défense était que la conduite du défunt avec le couteau avait induit sa perte de maîtrise de soi », a déclaré la décision majoritaire de la Haute Cour, rapportée par l’ABC.

« Il était fantaisiste de suggérer que la conduite du défunt à cet égard était une chose faite pour changer la relation.

Arona Peniamina (photo) a obtenu un nouveau procès par la Haute Cour, deux ans après avoir été condamné à la prison à vie pour le meurtre de sa femme Sandra Peniamina en 2016

Le nouveau procès a suscité de nouveaux appels pour que les lois de provocation du Queensland soient débattues par la communauté et révisées.

« Il est clairement insuffisant qu’un homme qui poignarde sa femme plus de 20 fois, puis la tue avec une borne, il puisse toujours compter sur cette défense partielle et il lui est loisible de s’en remettre » Angela Lynch a déclaré au Courier Mail.

« Cela met vraiment en évidence un problème avec la rédaction de cette législation qui exige qu’elle soit réexaminée. »

Le criminaliste éminent et ancien président du Queensland Law Society Bill Potts a ajouté: « La provocation en tant que défense partielle existe parce que les tribunaux et le public reconnaissent que parfois les gens perdent le pouvoir de se maîtriser parce qu’ils se voient offrir une forme d’insulte ou de blessure, mais le la défense ne devrait pas être disponible pour permettre aux conjoints jaloux et enragés de tuer leur conjoint simplement pour apaiser leur fierté », a-t-il déclaré.

Mme Peniamina a été poignardée 20 fois et matraquée à mort par son mari en 2016. Sur la photo, la scène à l’extérieur de la maison au nord de Brisbane

Lors du procès de 2018, Peniamina a frappé sa femme et poignardé la mère de quatre enfants à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine, lui donnant des coups de pied lorsqu’elle est tombée au sol et la frappant avec une borne de clôture dans l’allée lorsqu’elle tentait de s’échapper.

Le tribunal a appris que la relation du couple avait été difficile, Peniamina craignait que ses enfants ne lui soient enlevés et il croyait que sa femme avait une liaison.

Après l’agression initiale, lorsque Mme Peniamina a tenté de s’échapper, son mari l’a suivie, l’a jetée au sol dans l’allée, lui a donné des coups de pied à nouveau et lui a frappé l’arrière de la tête avec une borne.

Le fils du couple, âgé de 10 ans, a été témoin de l’attaque horrible, que les ambulanciers paramédicaux ont décrite comme l’une des pires qu’ils aient vue.