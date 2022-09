Un père tueur qui a écrasé sa fille de 19 ans à mort en la renversant deux fois alors qu’il était “consumé de colère” est emprisonné à VIE

Un père TUEUR qui a écrasé à mort sa fille de 19 ans en l’écrasant deux fois alors qu’il était « rongé par la colère » a été emprisonné à vie.

Nigel Malt, 44 ans, a percuté sa Mercedes contre sa fille Lauren Malt alors qu’elle tentait de protéger son petit ami d’une attaque au pied-de-biche de son père enragé.

Nigel Malt, 44 ans, a été condamné à la prison à vie après avoir été reconnu coupable de meurtre Crédit: Service de presse d’East Anglia

Il a tué sa fille Lauren, 19 ans, après l’avoir renversée deux fois avec une voiture

L’adolescente s’est ensuite inversée devant la maison qu’elle partageait avec sa mère et ses frères et sœurs plus jeunes à Norfolk le 23 janvier.

Malt, de King’s Lynn, Norfolk, s’est alors arrêté avant de rouler sur Lauren alors qu’elle hurlait d’agonie.

Il a ensuite conduit sa fille frappée au magasin où travaillait son ex-femme après l’avoir appelée pour lui dire que leur fille était morte.

L’adolescente a été transportée d’urgence à l’hôpital où les médecins ont découvert qu’elle avait subi une fracture du dos, du sternum et des côtes ainsi que des blessures traumatiques à la poitrine et à l’abdomen lors de l’attaque brutale.

À l’époque, il était en liberté sous caution en attendant son procès pour deux chefs d’agression contre sa femme en mars et avril 2021.

Le juge a condamné Malt à la prison à vie avec une peine minimale de 18 ans, soit le temps qu’il doit passer derrière les barreaux avant de pouvoir être libéré.

Karen Malt, retenant ses larmes en lisant sa déclaration de victime à Norwich Crown Court, a déclaré: “Je me souviens de l’appel disant” Je vais amener votre fille, elle est morte “.

“Je lui criais ‘lequel’ au téléphone mais il ne voulait pas me le dire.”

Elle a dit que lorsque Malt a dit qu’il conduisait vers elle, elle a pensé que sa fille “doit aller bien”.

Mais quand sa voiture est arrivée et qu’elle a vu à l’intérieur de la portière du passager “le sentiment de terreur a commencé à m’envahir”.

“Je savais juste qu’elle n’allait pas s’en sortir”, a déclaré Mme Malt.

“Elle était fourrée dans le plancher. J’ai vu son visage et je me suis sentie malade. Je ne pouvais pas croire qu’elle avait été fourrée là-bas.

“La voir dans cette position pour moi était pire que de savoir qu’elle avait été écrasée.”

Elle a dit qu’elle avait essayé de déplacer sa fille dans le siège, sans l’aide de l’accusé.

“Je n’arrive pas à comprendre comment un parent pourrait tuer son propre enfant”, a-t-elle déclaré.

“Comment pardonnes-tu ?”

Elle a dit qu’elle “se souviendrait pour toujours de cette nuit et penserait à” et si “”, y compris si elle avait quitté la relation plus tôt.

Malt a été reconnu coupable du meurtre de sa fille adolescente en juillet à l’issue d’un procès de quatre semaines à Norwich Crown Court.

Il avait nié avoir assassiné sa fille de 19 ans devant son domicile à Leete Way, West Winch.

« RAGE ALCOOLISÉE »

Le juge Anthony Bate a déclaré que Malt avait utilisé sa voiture comme “une arme mortelle dans une rage alimentée par l’alcool dans une rue résidentielle”.

Il a dit à Malt: “Elle (Lauren) aurait dû être en sécurité en compagnie de son père.”

Le juge Bate a déclaré que Malt avait été testé par la police à l’époque et qu’il avait 170 milligrammes d’alcool pour 100 millilitres de sang, plus que la limite légale de 80 milligrammes.

Malt, qui avait les cheveux gris coupés courts et marchait avec une béquille, a baissé la tête pendant une grande partie de l’audience d’aujourd’hui et n’a montré aucune réaction lors de la lecture de sa phrase.

Andrew Jackson, poursuivant, a déclaré plus tôt aux jurés que Malt s’était disputé avec sa fille et avait menacé son petit ami, Arthur Marnell, avec un pied de biche à Leete Way.

M. Jackson a déclaré qu’après que Malt “ait échoué dans sa tentative d’infliger des violences” au petit ami de sa fille, elle lui a dit de rentrer chez lui.

Allison Summers KC, atténuante, a déclaré: “S’il n’avait pas bu, il est très peu probable qu’il se soit comporté comme il l’a fait.”

Le juge a ordonné que les deux chefs d’agression contre Karen Malt figurent au dossier.

Un témoin horrifié a crié “Vous l’avez tuée, vous l’avez putain de tuée”, mais Malt les a exhortés à ne pas appeler la police et à placer Lauren sur le siège passager, a déclaré un tribunal.

Après avoir été arrêté à l’hôpital, Malt a été entendu dire : « Mon bébé. C’est mon erreur qui a causé tout ça.

Les jurés avaient déjà été informés en juillet du déroulement de l’horreur qui avait abouti à un verdict de culpabilité pour Malt.

Le père avait enfreint les conditions de mise en liberté sous caution imposées après avoir été arrêté pour avoir agressé sa femme et s’était plutôt rendu au magasin où elle travaillait.

Malt a également passé 19 appels téléphoniques à son domicile le 23 janvier de cette année, qui sont restés sans réponse.

Le dernier appel, que Lauren aurait capté, a duré une minute et six secondes et Malt est arrivé à la maison peu de temps après.

« CONSOMMÉ DE COLÈRE »

Le tribunal a appris qu’il avait ramé avec sa fille et son petit ami, qu’il avait tenté d’attaquer avec un pied de biche.

Il a ensuite sauté dans la Mercedes noire et a commencé à la conduire “à grande vitesse” vers Lauren.

Le procureur Andrew Jackson a déclaré: “Elle protégeait son petit ami de l’accusé, agissait contre l’accusé et il était complètement rongé par la colère.

“En regardant l’accusé maintenant, il pourrait être difficile de dire pourquoi il s’est comporté avec une colère et une violence aussi délibérées et dirigées.”

Jackson a ajouté que Malt était “incapable de s’occuper de sa famille sans recourir à la colère et à la violence”.

Dans l’audio diffusé aux jurés, on pouvait entendre Lauren gémir après avoir été écrasée deux fois par son père.

Les jurés ont appris qu’après l’horreur, Malt a soutenu Lauren sur le siège avant alors qu’elle “saignait effectivement à mort” d’une blessure au foie.

CCTV a montré la mère de l’adolescente essayant de réconforter sa fille après qu’elle ait été conduite à son lieu de travail.

Lauren était “à l’agonie” sous la voiture Crédit: Service de presse d’East Anglia