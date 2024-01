Un père tue son fils pour avoir hissé le drapeau du PTI chez lui à Peshawar

Un employé du PTI peut être vu debout sur un véhicule et agitant le drapeau du parti sur cette image publiée le 30 octobre 2022. — Facebook/Imran Khan

Une dispute a éclaté lorsque le fils a hissé le drapeau du PTI au domicile familial.

Dans un accès de colère, le père a tiré avec un pistolet sur son fils de 31 ans.

La police recherche un père précédemment affilié à l’ANP.

Un père de famille de Peshawar, dans le Khyber Pakhtunkhwa, a tué son fils après que les deux hommes ne se soient pas entendus sur le drapeau du parti politique à arborer à l’approche des élections générales prévues le 8 février, a indiqué la police.

La dispute a éclaté lorsque le fils, récemment revenu de son travail au Qatar, a hissé le drapeau du parti Pakistan Tehreek-e-Insaf de l’ancien Premier ministre Imran Khan au domicile familial, dans la banlieue de Peshawar.

“Le père a interdit à son fils de hisser le drapeau du PTI chez lui, mais le fils a refusé de le retirer et d’abandonner le PTI”, a déclaré Naseer Farid, responsable de la police du district.

“La dispute s’est envenimée et, dans un accès de colère, le père a tiré avec un pistolet sur son fils de 31 ans, avant de s’enfuir de la maison.”

Le fils est décédé sur le chemin de l’hôpital.

La police recherche le père, qui était affilié au Parti nationaliste Awami et qui avait auparavant déployé son drapeau.

Les élections prévues pour le 8 février sont souvent marquées par la violence au Pakistan, les candidats étant la cible d’attentats à la bombe et d’attaques par armes à feu.

Au cours de la première semaine de février, quelque 5 000 forces paramilitaires de la Frontier Constabulary (FC) seront déployées dans la province du nord-ouest de Khyber Pakhtunkhwa, frontalière avec l’Afghanistan, a déclaré le commandant Moazzam Jah Ansari. AFP.

Un jour plus tôt, le cabinet fédéral intérimaire avait approuvé un résumé demandant le déploiement de l’armée pakistanaise et des troupes des forces armées civiles pour aider les institutions civiles à organiser des élections générales libres, équitables et pacifiques.

Cette évolution s’est produite lors d’une réunion du cabinet fédéral tenue sous la présidence du Premier ministre par intérim Anwaar-ul-Haq Kakar.

“Les troupes effectueront des tâches dans les circonscriptions sensibles et les bureaux de vote et agiront également comme une force de réponse rapide”, indique un communiqué publié par le bureau du Premier ministre.

Sur recommandation du ministère de l’Intérieur, le cabinet fédéral a approuvé à l’unanimité le déploiement de l’armée pakistanaise et du personnel des forces armées civiles dans les bureaux de vote sensibles à travers le pays lors des prochaines élections générales.