Un père tue sa femme et ses trois filles dans une maison de la banlieue de Chicago, selon la police

Un père de cinq enfants aurait abattu sa femme et ses trois filles adultes dimanche matin dans la maison familiale dans une banlieue de Chicago, selon la police et les rapports.

Les quatre femmes ont été mortellement blessées dans ce que les autorités ont décrit comme une « fusillade domestique » dans une maison de la 173e rue à Tinley Park juste avant 11 h 30, selon les services de sécurité publique et de sécurité publique de Tinley Park. ABC 7 Chicago.

Un homme à l’intérieur de la maison aurait appelé le 911 pour signaler le massacre et aurait été arrêté sur place, selon les policiers et un répartiteur. obtenu par WGN News.

« Un sujet masculin a déclaré que sa femme avait été abattue. La ligne s’est déconnectée. Il n’était pas vraiment coopératif », a déclaré le répartiteur.

Le répartiteur a ensuite qualifié la scène de « massacre » en demandant davantage d’unités.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé les corps des quatre femmes identifiées par le médecin légiste du comté de Cook comme étant Majeda Kassem, 59 ans ; Halema Kassem, 25 ans ; Zahia Kassem, 25 ans ; et Hanan Kassem, 24 ans, selon la station locale. Chacun d’entre eux avait été blessé par balle.

Ils ont arrêté sur place un homme, qui serait le mari et le père des victimes, où ils ont également récupéré une arme à feu, selon les informations locales.

Un voisin qui connaissait la famille – composée du mari et de la femme, des trois filles adultes et de deux fils adultes – a déclaré que la nouvelle de ce crime effroyable était « choquante » au réveil dimanche matin, étant donné que les victimes et le tueur présumé étaient « une si bonne famille qui avait un brillant avenir ».

“Ma fille les connaît”, a déclaré Charlotte Vaitkus à ABC 7. “Elle est allée à l’école avec le fils aîné et a employé les sœurs jumelles. Elle parlait toujours du fait qu’ils étaient tous très intelligents et qu’ils avaient des objectifs très élevés dans la vie.

Certains enfants rêvaient de devenir pharmacien ou médecin, a-t-elle ajouté.

Il n’y a eu aucun appel préalable des forces de l’ordre au domicile, a déclaré le directeur du village, Patt Carr.

Ces meurtres constituent l’incident le plus meurtrier survenu à Tinley Park, un village au sud-ouest de Chicago, depuis près de deux décennies.

Mais Car a souligné qu’il n’y avait aucune menace pour le public.

“Cela a été isolé de la maison”, a-t-il déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse sur la fusillade. « La scène est sécurisée. Il n’y a qu’un seul suspect pour le moment.