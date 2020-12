Un homme du Texas poursuit deux policiers de la ville de Keller pour l’avoir pulvérisé au poivre au visage puis lui avoir refusé des soins médicaux alors qu’ils le détenaient, après avoir filmé un policier en train d’arrêter son fils.

La vidéo bodycam de retour en août commence avec le fils, Dylan Puente, arrêté, apparemment pour « méfiant » comportement sous la forme d’enrouler la vitre de sa voiture alors que l’un des agents s’approchait de lui.

«Pourquoi agis-tu si suspect?» demande l’officier. «Parce que j’ai peur,» répond Dylan.

«Tu roules ta vitre quand je me rends sur les lieux pour un arrêt routier de routine… À quoi cela me ressemble-t-il?» demande le flic, alors que le père de Dylan, Marco Puente passe en voiture. Il s’arrête et commence à filmer l’altercation.

À ce stade, l’officier semble appeler à des renforts et menace ensuite l’ancien Puente d’arrêter pour « blocage » ce qui était une chaussée vide avec son camion.

Après cela, Puente senior quitte apparemment les lieux, mais revient à pied et continue de filmer son fils.

Les deux agents s’approchent de l’homme, l’un essayant de saisir son téléphone. Quand il refuse de lâcher prise, il est pris dans un étranglement. L’un des agents commence alors à vaporiser du poivre de manière prolongée dans les yeux du père retenu.

La police du Texas fait un voyage de puissance et vaporise du poivre d’un père sans raison pic.twitter.com/l0NnKYd4bd – Cinquante nuances de lactosérum (@ davenewworld_2) 24 décembre 2020

À la suite de l’incident brutal, Marco Puente a été emmené au poste de police, où les policiers ne l’ont pas laissé essuyer le produit chimique de ses yeux pendant environ une demi-heure, selon son procès.

La police de Keller n’a fait aucun commentaire sur le litige en cours. Cependant, le ministère a confirmé qu’un policier impliqué avait été rétrogradé de sergent à officier à la suite de l’altercation.

