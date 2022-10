Un père témoigne de la douleur infligée par les négationnistes de Sandy Hook

WATERBURY, Conn. (AP) – Ian Hockley a témoigné mardi qu’il avait été ridiculisé en ligne en tant que «fêtard» et acteur après avoir publié une vidéo du service commémoratif pour son fils de 6 ans, qui a été tué dans le Sandy 2012 Massacre à l’école de Hook.

Hockley est le dernier membre de la famille des 26 victimes de la fusillade à témoigner lors du procès en diffamation d’Alex Jones, où un jury décide combien le théoricien du complot doit payer pour répandre le mensonge selon lequel la fusillade était un canular.

Hockley, qui a perdu son fils autiste Dylan dans la fusillade, a déclaré qu’il était devenu la cible de théoriciens du complot parce qu’il avait souri pendant ce qu’il avait trouvé comme un service commémoratif édifiant.

“C’est ce que cette vidéo a commencé à attirer, ce sont des gens qui disent que cela doit être faux”, a-t-il déclaré. “‘Il est acteur. Il sourit. Oh, vous n’êtes pas dans votre personnage, ‘toutes ces choses ont commencé à apparaître jusqu’à ce que nous supprimions notre vidéo.

Plus tôt dans le procès, les proches d’autres victimes ont souvent témoigné avec émotion de la façon dont ils avaient enduré des menaces de mort, du harcèlement en personne et des commentaires abusifs sur les réseaux sociaux par des personnes qualifiant la fusillade de canular. Certains ont déménagé pour éviter les abus.

L’année dernière, la juge Barbara Bellis a déclaré Jones et sa société responsables par défaut des dommages-intérêts aux plaignants sans procès, conséquence de ce qu’elle a appelé son incapacité répétée à remettre des documents à leurs avocats.

Le jury de six personnes déterminera le montant des dommages-intérêts que la société mère de Jones et Infowars, Free Speech Systems, devrait payer aux proches de cinq enfants et trois adultes tués à l’école, pour avoir déclaré que la fusillade n’avait pas eu lieu et avoir infligé une détresse émotionnelle. Un agent du FBI qui a répondu à la fusillade est également un plaignant.

La semaine dernière, Jones a eu un échange houleux avec l’avocat des plaignants, Christopher Mattei, accusant l’avocat de “poursuite en ambulance” et disant qu’il avait fini de s’excuser d’avoir prétendu que la fusillade avait été mise en scène. Ces dernières années, Jones a reconnu que le massacre s’était produit, mais a déclaré que les familles des victimes étaient utilisées pour promouvoir un programme de contrôle des armes à feu et anti-liberté d’expression.

À l’extérieur du palais de justice et dans son émission Infowars, Jones a qualifié la procédure de “procès-spectacle” et de “tribunal kangourou” et a qualifié la juge Barbara Bellis de tyran, publiant une image d’elle avec des lasers tirant de ses yeux.

Mardi, Bellis a déclaré qu’elle s’abstiendrait d’émettre des ordres de bâillon contre Jones, mais a déclaré que cela pourrait changer.

Bellis a ordonné à Jones de ne pas mentionner dans son témoignage plusieurs sujets, y compris les droits à la liberté d’expression et ses affirmations selon lesquelles il n’a parlé de Sandy Hook que dans un petit pourcentage de ses émissions.

L’avocat de la défense Norm Pattis soutient que tout dommage devrait être limité et a accusé les proches des victimes d’exagérer le mal que les mensonges leur ont causé.

Lors d’un procès similaire le mois dernier à Austin, au Texas, domicile de Jones et d’Infowars, un jury a ordonné à Jones de verser près de 50 millions de dollars de dommages-intérêts aux parents de l’un des enfants tués dans la fusillade, à cause des mensonges du canular. Un troisième procès de ce type au Texas impliquant deux autres parents devrait commencer vers la fin de l’année.

Dave Collins et Pat Eaton-robb, The Associated Press