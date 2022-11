Un père s’exprime après que son fils autiste non verbal ait été menotté par la police de Peel

Lorsque Majd Darwich a réalisé que son fils de 19 ans, Abdullah, autiste et non verbal, avait quitté leur domicile de Mississauga en short seulement la semaine dernière, l’horreur s’est installée.

Il dit qu’il est immédiatement monté dans sa voiture pour aller chercher, mais il n’a eu qu’à conduire quelques maisons avant de tomber sur ce qu’il a décrit comme une grande scène de crime.

Une bande de police a entouré sa rue à Mississauga, avec plusieurs agents à proximité. Au centre de tout cela se trouvait son fils; torse nu, menotté, le visage ensanglanté.

“J’ai vu son visage, il était plein de sang, j’ai essayé de voir ce qui se passait mais les officiers disaient:” Ne le touchez pas, restez loin de lui “”, se souvient Darwich.

“J’ai dit : ‘C’est mon fils, il est autiste, je dois voir s’il va bien.'”

Mais il n’allait pas bien. Les policiers de Peel ont fini par maîtriser Abdullah avec un Taser, le laissant avec des blessures physiques et des impacts psychologiques qui pèsent toujours sur sa famille.

La police de Peel a déclaré qu’elle répondait à un appel le 4 novembre concernant “une personne suspecte en état de déshabillage, tentant d’entrer dans un véhicule et une maison”, et qu’elle apporte un soutien à la famille. Mais Darwich ne pense pas que la situation a été gérée de manière appropriée, et un expert affirme que l’incident montre qu’il reste encore du travail à faire pour garantir que les interactions de la police avec les personnes vulnérables ne se terminent pas par la violence.

Une étudiante allègue un profilage racial après avoir déclaré que la police l’avait accusée d’avoir volé sa propre voiture

Quelques instants avant de retrouver son fils, Darwich dit que des voisins avaient repéré Abdullah près de la route assis dans un tas de feuilles, en train de jouer. Il dit qu’une voisine l’a informé qu’elle avait appelé la police parce qu’Abdullah avait l’air jeune et ne portait pas de chemise par temps froid. CBC News s’est entretenu avec plusieurs voisins qui ont décrit une scène similaire – un jeune homme jouant dans les feuilles suivi d’une réponse policière importante et agressive.

Darwich dit qu’après l’incident, il a trouvé six points sur son fils qui semblaient être des blessures causées par le Taser. Il dit qu’il avait également des coupures et des ecchymoses sur tout le corps, y compris sur le visage.

“Il a peur de tout”

Abdullah a ensuite été soigné dans un hôpital voisin.

“C’était très douloureux, surtout pour un garçon comme lui, il est très sensible”, a déclaré Darwich.

Au-delà des blessures physiques, il dit avoir également vu la personnalité de son fils changer ces derniers jours. Il a commencé à avoir peur des gens et a passé beaucoup de temps seul dans sa chambre, dit Darwich.

“Nous avons passé les quatre dernières années à l’école à essayer de l’aider à progresser, et après cela, il est devenu ce garçon choqué. Il est terrifié par tout.”

Darwich dit que sa famille a travaillé pour aider Abdullah à progresser au cours des quatre dernières années. Mais maintenant, depuis l’incident de vendredi, il dit que son fils a eu peur des gens et a régressé. “Il est terrifié par tout”, dit Darwich. (Soumis par Majd Darwich)

Dans une déclaration à CBC News, la police de Peel a déclaré qu’au moment de l’incident, “l’identité et l’état de l’individu étaient inconnus des agents. À leur arrivée, les agents n’ont pas réussi à communiquer avec l’homme, qui semblait être en détresse. et ne répondait pas aux agents.”

La déclaration poursuit en indiquant que la personne a été appréhendée et emmenée à l’hôpital pour recevoir des soins médicaux et un soutien suite à l’utilisation d’une arme à énergie conductrice, plus connue sous le nom de marque Taser.

La police de Peel affirme que son unité divisionnaire de mobilisation a rencontré la famille pour offrir son soutien.

Alors que Darwich n’a pas été témoin de tout ce qui s’est déroulé avant que son fils ne soit menotté, il suppose que des officiers ont essayé de lui parler, mais qu’Abdullah n’a pas pu communiquer. Darwich dit que les officiers lui ont dit plus tard qu’Abdullah avait tenté de s’enfuir, et c’est pourquoi il a reçu un Taser.

Sachant qu’Abdullah pourrait être en danger s’il quittait la maison seul, Darwich dit qu’il a planifié à l’avance avec ce genre de situation à l’esprit.

En 2020, il a ajouté Abdullah au registre des personnes vulnérables de la police de Peel – un service à Mississauga et Brampton qui permet aux soignants de personnes vulnérables de soumettre des informations vitales à une base de données qui sera utilisée par la police et d’autres services d’urgence en cas de crise.

“Ils ont sa photo, son adresse, je ne sais pas ce que j’aurais pu faire de plus”, a déclaré Darwich.

Plus de formation policière nécessaire, selon un expert

Julius Haag, professeur adjoint au département de sociologie de l’Université de Toronto à Mississauga, décrit l’incident comme “extrêmement troublant”. La recherche de Haag explore les impacts individuels et communautaires du maintien de l’ordre et de la criminalisation sur les jeunes issus de milieux racialisés et marginalisés.

“Je pense que c’est révélateur des problèmes que les personnes ayant une déficience intellectuelle éprouvent avec la police depuis un certain temps maintenant”, a-t-il déclaré.

Il dit que bien que des efforts aient été faits au cours des dernières années pour élargir la formation de la police afin de gérer des situations comme celle-ci, il est clair que les agents n’ont pas répondu efficacement en fonction des besoins d’Abdullah. Haag note qu’une grande présence policière peut également être écrasante pour une personne autiste.

“Et l’utilisation d’un Taser ne fera qu’aggraver la situation.”

Haag dit que des incidents comme celui-ci peuvent affecter la perception que les gens ont de la police et pense que la formation doit être améliorée.

“Cette formation doit être dispensée par des personnes indépendantes de la communauté des personnes handicapées”, a-t-il déclaré.

“Cela doit être un élément central de la formation de la police, en particulier dans le domaine de l’utilisation de la force.”

Les officiers ont rendu visite et se sont excusés, dit Darwich

Darwich dit que des officiers en uniforme qui n’étaient pas impliqués dans l’incident se sont rendus chez lui mardi soir et lui ont dit qu’Abdullah aurait dû être recherché dans le système. Il dit qu’ils se sont excusés pour la façon dont cela a été géré.

Il dit qu’il espère que d’autres familles n’auront jamais à vivre ce que sa famille a vécu. Il prévoit déposer une plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police de l’Ontario.

“Cela a été un cauchemar. Un cauchemar pour lui, pour moi et pour sa mère”, a-t-il déclaré.

Se souvenant de son immigration au Canada depuis la Syrie il y a cinq ans, il dit qu’il n’aurait jamais pensé que quelque chose comme ça pourrait arriver, car il avait tellement de respect pour la police canadienne.

“Je n’aurais jamais imaginé qu’ils seraient une source de terreur ou une menace pour mon fils”, a-t-il déclaré.

“J’avais l’habitude de penser que s’il était dehors et qu’un officier était là, cela signifierait qu’il était en sécurité. Maintenant, je ne peux plus me sentir en sécurité à l’idée qu’il quitte cette maison.”