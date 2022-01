Un père rase la tête de sa fille qui a subi une chirurgie cérébrale ; Internet devient émotionnel

Une photo d’un homme avec sa petite fille devient virale sur Internet ces jours-ci, mais la vérité derrière la photo va vous briser le cœur.

Figen, un utilisateur de Twitter, a récemment publié une photo émouvante d’un père et de sa fille. Sur la photo, les cheveux de la fille manquent et elle a également des points de suture sur la tête. Les cheveux de son père ont également disparu et lui aussi a des marques similaires sur la tête. Le père est debout avec sa fille avec sa tête à côté de la sienne.

Cependant, News18 n’a pas vérifié de manière indépendante l’image et l’histoire derrière elle. L’identité de la personne sur la photo ainsi que de sa fille est inconnue.

La légende au-dessus de la photo indique : « Le petit bébé a subi une opération au cerveau et son père a fait de même avec ses propres cheveux ! M’a fait pleurer ! » Le père, selon la photo virale, s’est coupé les cheveux comme l’enfant pour remonter le moral de sa fille après l’opération et a également fait une marque de point sur sa tête.

Voici le lien vers la photo postée sur Twitter-

La photo devient virale sur Internet et a été aimée par plus de 7 000 personnes. Il a également été retweeté par plus de 1 000 personnes sur le site de micro-blogging.

Alors que certains téléspectateurs font l’éloge du père dans la vidéo, beaucoup d’autres deviennent émotifs. De nombreux internautes remettent également en question l’authenticité de la photo.

Selon un utilisateur, la chirurgie du cerveau ne consiste pas à couper la moitié des cheveux de la tête. De nombreuses personnes répandent également de l’amour et des bénédictions sur la petite fille, lui souhaitant un bon rétablissement.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.