Un père de deux enfants qui a dû «supplier» pour passer une IRM à cause de la crise du coronavirus est décédé d’un cancer, a révélé sa famille.

Sherwin Hall, 27 ans, de Leeds, West Yorkshire, est allé à l’hôpital le 23 mars souffrant de douleurs aux jambes, mais malgré des visites répétées, il n’a reçu qu’un traitement antibiotique pour un diagnostic erroné de la prostatite.

Après avoir «mendié un scan» et 13 visites à l’hôpital en quatre semaines, M. Hall a finalement reçu une IRM le 26 mai qui a révélé une tumeur maligne de 14 cm dans son bassin et 30 petites tumeurs sur ses poumons.

Avant sa mort, M. Hall a déclaré: «Je les ai suppliés en avril et mai de me faire passer une IRM, mais personne ne voulait l’écouter.

« Mon médecin généraliste et mon consultant m’ont dit que je ne pouvais pas en obtenir un parce que les services de scan étaient ralentis à cause du coronavirus. »

Sa veuve, LaTroya Hall, qui est soutenue par la campagne Rattrape le cancer, a déclaré: «Je suis dévastée. J’ai perdu l’amour de ma vie.

«Si le cancer de Sherwin avait été découvert plus tôt, il serait probablement encore là aujourd’hui. Il voudrait que je fasse tout ce que je peux pour éviter que d’autres familles souffrent comme nous.

« Cela m’inquiète que le gouvernement et les dirigeants du NHS continuent de dire que les services de cancérologie sont revenus à la normale; l’expérience de notre famille a été que, même maintenant, ce n’est tout simplement pas le cas. » La mort de M. Hall survient alors que des patients atteints de cancer, des célébrités et le personnel du NHS ont lancé une vidéo de Noël dans le cadre d’une campagne appelant le gouvernement à renforcer les services de lutte contre le cancer «dévastés» par la crise du Covid-19.

La campagne Rattrapez le cancer a été lancée par les parents de l’esthéticienne de Macclesfield Kelly Smith, décédée après l’arrêt de son traitement contre le cancer de l’intestin en raison de la pandémie.

La présentatrice de télévision Victoria Derbyshire a déclaré dans le film: « Je suis Victoria Derbyshire et tout ce que je veux pour Noël, c’est que les personnes qui ont remarqué des changements dans leur corps ou remarqué des symptômes inexpliqués se rendent chez le médecin. »

L’organisme caritatif anticancéreux MacMillan affirme que l’arriéré de patients atteints de cancer du premier verrouillage est de 50 000 alors qu’il pourrait y avoir le double du nombre de patients du deuxième verrouillage.

Une étude internationale a suggéré que pour chaque retard de traitement de quatre semaines, il y avait une réduction de 6 à 13% de la survie, ce qui pourrait entraîner la mort de dizaines de milliers de patients cancéreux qui auraient pu survivre dans des circonstances normales.

Une porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Le diagnostic et le traitement du cancer sont restés une priorité tout au long de la pandémie et nous exhortons les gens à se manifester s’ils présentent des symptômes.

«Le NHS travaille dur pour que le plus grand nombre possible de personnes obtiennent l’aide dont ils ont besoin et plus de 870 000 personnes ont été référées pour des contrôles du cancer entre mars et août.

« Nous avons donné 3 milliards de livres pour aider le NHS à lutter contre l’impact de Covid, dont 1 milliard de livres pour fournir des contrôles, des analyses et des opérations supplémentaires. »