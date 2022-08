Un père qui a servi dans l’armée britannique en Afghanistan a passé un an à se cacher des talibans – et toujours aucun signe d’évacuation | Nouvelles du monde

Pendant deux décennies, la route secondaire menant à l’entrée Abbey Gate de l’aéroport international de Kaboul a été restreinte.

Pendant neuf jours fous, il a été rempli de dizaines de milliers de personnes essayant de s’échapper Afghanistan.

Aujourd’hui, c’est à nouveau restreint – c’est mortellement silencieux.

Nous avons roulé depuis le terminal de l’aéroport le long de la route poussiéreuse qui menait à le centre de traitement d’évacuation britanniquebasé à l’hôtel Baron.

Sur notre gauche, une série de murs anti-souffle qui sécurisaient la piste sont toujours là ; tout comme les vides où les réfugiés désespérés ont creusé des trous dans le béton et tiré des barbelés enroulés pour jeter leurs enfants dans les bras de parents et de soldats au-dessus d’euxdans l’espoir de trouver refuge.

A un poste de contrôle taliban, à 100m des portes du Baron, un garde stoppe notre progression.

Ce point de contrôle n’existait pas il y a un an.

Image:

L’entrée de l’ancien site de traitement britannique de l’hôtel Baron



Nous avons expliqué que nous avions besoin de voir le Baron. Il n’avait aucune idée de ce que nous faisions, mais il nous a finalement laissé passer.

Aux portes nous nous sommes arrêtés. Tous les quatre, nous avions passé des jours à filmer la situation désespérée de personnes tentant de s’échapper, englouties dans une masse d’humanité houleuse.

Nous nous sommes arrêtés là où nous avons vu des gens écrasés à mort, s’évanouir de déshydratation et de faim – et nous nous sommes arrêtés là où une bombe suicide a explosé dans un canal – tuant au moins 170 Afghans et 13 marines américains, mettant fin à cet épisode épouvantable.

Nous nous sommes arrêtés et nous nous sommes souvenus de ces jours il y a un an, et nous avons pensé à ceux qui ont été laissés pour compte.

Carnage à Kaboul – comment les attaques se sont déroulées

Aujourd’hui, j’ai rencontré une de ces personnes.

Nous ne le nommerons pas pour sa sécurité, mais il a servi cinq ans au Camp Bastion dans la province de Helmand pour l’armée britannique.

Il a passé trois jours et trois nuits dans la foule à l’extérieur du Baron, et a finalement abandonné lorsque le kamikaze IS-K a frappé dans le canal. Il était à seulement 100 mètres avec sa femme et ses deux jeunes enfants.

Il se cache depuis, se déplaçant d’un endroit à l’autre chaque mois, sa vie dans un état permanent de limbes.

“Ma vie est maintenant devenue un enfer, je ne sais pas ce que nous devons faire, où je peux aller, où je peux dire aux gens de m’aider, qui aide?” dit-il en me parlant dans un endroit tenu secret de la capitale.

“Je veux juste dire, s’il vous plaît, dites au monde, au gouvernement britannique, au peuple britannique, aux soldats britanniques, que j’ai travaillé avec eux pendant cinq ans.

“J’ai passé ma vie, j’ai tout sacrifié pour eux, épaule contre épaule, je travaillais avec eux même dans de mauvaises situations, j’étais avec le Royaume-Uni, dans la province de Helmand en Afghanistan.

“Je veux demander au monde entier, avec les cas ARAP, s’il vous plaît, cherchez simplement mon cas et sortez-moi de cet enfer.”

Sa demande de politique de relocalisation et d’assistance en Afghanistan (ARAP) est arrivée et il a un numéro de référence de dossier, mais il attend toujours l’approbation finale et des nouvelles d’un plan pour l’extraire.

“Il y a un mois, je leur ai demandé de m’envoyer une mise à jour, mais ils ont juste dit attendez, attendez, attendez…”

Image:

Le drapeau taliban flotte haut dans le centre de Kaboul



Il est troublé par le retard, il se sent abandonné et éclipsé par une autre guerre.

“Quelle est la différence entre mon sang – le sang afghan – et le sang ukrainien ?” il demande.

“Le Royaume-Uni leur a donné 100 000 visas pour l’Ukraine alors qu’ils étaient en guerre pendant un mois, et encore un an plus tard pour moi… pourquoi me font-ils cela ?”

Il dit qu’il est épuisé physiquement et mentalement et que sa femme ne s’est jamais remise du traumatisme de l’attentat à la bombe.

Sa fille de sept ans lui demande constamment pourquoi il n’est pas content, mais elle est trop jeune pour comprendre le danger dans lequel la famille reste.

“Ils ne se soucient pas de moi”

Il y a un an, Sky News a fait ce que nous pouvions pour aider autant de personnes que possible, et comme de nombreuses autres organisations de presse, nous avons réussi à faire sortir les gens.

Exactement un an plus tard, ce sentiment de la nécessité d’essayer à nouveau d’aider nous a tous submergés.

Quand j’ai promis que nous ferions ce que nous pouvions pour que son cas soit examiné par le gouvernement britannique, sa façade de sang-froid s’est effondrée et il a fondu en larmes.

“Sérieusement, mon cœur saigne pour mes enfants, pour ma vie, je ne sais pas ce qui se passera le lendemain, l’année prochaine, le lendemain… demain”, a-t-il dit, ravalant ses larmes et s’excusant pour son manque de sang-froid.

“J’aime tellement ma famille, mais maintenant je ne peux plus rien faire.

“Je ne sais pas quoi faire pour ma vie, pour ma famille, ce que nous faisons, pourquoi ils ne nous aident pas, beaucoup de demandes, beaucoup d’e-mails, beaucoup de tout.

“J’ai honnêtement travaillé avec eux, j’ai passé ma vie avec eux et j’ai aidé leurs soldats, mais ils ne se soucient pas de moi.”

Il n’est pas le seul à se sentir abandonné.

Il y a des centaines sinon des milliers comme cet interprète nous avons parlé qui se cachent dans des maisons familiales, déménagent tous les mois, incapables de travailler, incapables d’envoyer leurs enfants à l’école.

Ils vivent dans la peur et attendent des instructions qui ne viendront peut-être jamais.