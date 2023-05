Un père qui a perdu sa femme et ses deux enfants lors du tremblement de terre en Turquie tue sa fille survivante et lui-même

Un père qui a perdu sa femme et ses deux enfants lors des tremblements de terre en Turquie a tué sa fille survivante de 12 ans en lui tirant une balle dans la tête avant de se suicider après avoir souffert de dépression.

Ferit Dayan, professeur de sciences au secondaire, avait reçu des conseils à la suite de la tragédie du 6 février qui a coûté la vie à sa femme, Feray, et à deux des enfants du couple, Alperen et Azra Beril.

Leur fille de 12 ans, Asya Irem Dayan, a survécu malgré leur maison à Besni, Adiyaman, s’effondrant lors des puissants tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 plus tôt cette année.

La fille de M. Dayan jouait dans le jardin de leur nouvelle maison le 27 avril lorsque son père l’a appelée à l’intérieur et lui a tiré une balle dans la tête.

Après avoir tué sa fille, il est entendu que M. Dayan s’est ensuite suicidé, selon les médias locaux.

Les voisins qui ont entendu le bruit des coups de feu ont appelé les services d’urgence et les ambulanciers, et des policiers ont été rapidement dépêchés à la maison.

La jeune fille a été retrouvée grièvement blessée et a été transportée d’urgence à l’hôpital après avoir reçu les premiers soins sur place.

Asya a été emmenée à l’hôpital d’État de Besni, puis transférée à l’hôpital d’éducation et de recherche d’Adiyaman.

Tragiquement, moins de trois mois après avoir survécu aux tremblements de terre, Asya a succombé à ses blessures et est décédée dans l’unité de soins intensifs.

Son père a été déclaré mort à la maison et son corps a été transporté à la morgue de l’hôpital d’État de Besni.

Les deux hommes ont ensuite été enterrés côte à côte au cimetière du village de Tasliyazi. Une enquête sur le drame est en cours.

Les tremblements de terre dévastateurs, qui ont également frappé certaines parties de la Syrie, ont coûté la vie à plus de 50 000 personnes.

L’organisation estime qu’environ 214 000 bâtiments ont été détruits et endommagés, laissant des personnes sans abri, tandis qu’un total de 18 millions auraient été touchés.

Le premier séisme qui a frappé le sud-est de la Turquie et le nord de la Syrie a été mesuré à une magnitude de 7,7, tandis que le second – quelques heures plus tard – a mesuré 7,6.

L’épicentre se trouvait près de la ville turque de Gaziantep, à environ 240 km au nord de la frontière syrienne, tandis que les provinces de Kahramanmaras, Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya et Elazig ont toutes été touchées.

Le président turc Tayyip Erdogan s’est engagé à reconstruire les maisons d’ici un an, même si l’on espère que la sécurité sera prioritaire par rapport à la rapidité.

Certains bâtiments censés résister aux secousses sismiques se sont effondrés.

La Turquie se trouve sur de multiples lignes de faille et, par conséquent, la législation sur les infrastructures stipule que de nombreuses structures doivent être renforcées et construites de manière à se conformer à des codes de construction stricts.

Il y a eu un énorme investissement au cours des 14 dernières années depuis le tremblement de terre de 1999 de plus d’un milliard de dollars pour moderniser les bâtiments afin de s’assurer qu’ils sont conformes aux normes, mais la plupart de ces investissements ont été réalisés autour d’Istanbul et d’Ankara – les grandes villes du nord.

Cependant, dans les provinces du sud dévastées par les tremblements de terre de février, un manque de surveillance – et une lacune dans la politique gouvernementale qui permet aux constructeurs et aux promoteurs qui n’ont pas respecté les normes de payer des amendes plutôt que d’être forcés d’améliorer leurs bâtiments – signifie que des milliers de personnes sont susceptibles morts à la suite de pratiques de construction de mauvaise qualité.

Eyup Muhcu, président de la Chambre des architectes de Turquie, a précédemment déclaré qu’il était « de notoriété publique » que de nombreux bâtiments, y compris des appartements modernes construits depuis l’introduction des codes de construction parasismiques, n’étaient pas à la hauteur.