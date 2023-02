Un père québécois raconte des moments après que le bus a frappé la garderie

Jeudi, des membres de la communauté en deuil ont déposé des fleurs et des peluches sur les lieux d’une prétendue attaque d’autobus contre une garderie au nord de Montréal qui a tué deux enfants et en a envoyé six à l’hôpital.

André Beaudoin, père d’un garçon de deux ans qui fréquente la garderie de Laval, au Québec, est revenu sur les lieux un jour après avoir poussé à travers les débris pour aider à sortir les enfants blessés de sous l’autobus de la ville qui avait percuté le bâtiment. .

“J’ai réussi à en faire sortir quatre; la dernière fille… sa tête était vraiment coincée”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Beaudoin a déclaré que mercredi matin, il venait de garer sa voiture pour déposer son fils lorsqu’il a vu l’autobus de la ville foncer dans la garderie de son enfant. Il a dit qu’il a couru dans le bâtiment et malgré le fait que la plupart des enfants avaient quitté le bâtiment, “Nous avons entendu les cris” des enfants piégés.

“J’étais le premier sous le bus… J’ai des enfants… alors pour moi, il y a des enfants sous le bus, il faut les faire sortir. Quoi qu’il arrive.”

Jeudi, de grandes feuilles de contreplaqué recouvraient le mur endommagé de la garderie, à côté d’une joyeuse enseigne en lettres roses portant le nom de la Garderie Éducative Ste-Rose. Des tas de débris du toit et de l’intérieur endommagés gisaient dans la neige. Les résidents des environs, dont beaucoup étaient en larmes, se sont arrêtés pour rendre hommage et ajouter au mémorial grandissant des fleurs et des peluches dans un banc de neige devant la garderie.

Deux enfants blessés lors de l’attaque présumée sont sortis de l’hôpital, ont annoncé jeudi les responsables de la santé de Montréal. Deux enfants de quatre ans ont été tués et six autres jeunes enfants ont été hospitalisés. Des responsables de l’hôpital pour enfants Sainte-Justine de Montréal ont déclaré que deux des quatre patients transférés sous leurs soins avaient été libérés.

Les deux autres sont dans un état de santé “favorable”, a indiqué l’hôpital dans un communiqué. “Nous continuons à offrir un soutien psychosocial à leurs familles.” Deux autres enfants blessés dans l’attaque étaient soignés dans un hôpital de Laval et les médecins ont déclaré que leur vie n’était pas en danger.

Pierre Ny St-Amand, un chauffeur de 51 ans de la Société de transport de Laval, a été arrêté sur les lieux et plus tard accusé de deux chefs de meurtre au premier degré ainsi que de sept autres chefs d’accusation, dont une tentative de meurtre et des voies de fait graves.

Jeudi matin, les autorités tentaient encore de comprendre ce qui avait pu amener quelqu’un à conduire un bus dans une garderie. « Le mobile demeure encore aujourd’hui incompréhensible », a déclaré le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, aux journalistes à Québec.

Interrogé sur ce que les autorités auraient pu faire pour empêcher ce genre de violence, Bonnardel a répondu que « personne ne peut prédire ce genre d’événement. Personne ne peut prédire que quelqu’un se lève le matin, décolle avec un bus et décide de frapper une garderie avec un bus.”

Des témoins ont déclaré que le chauffeur délirait après être sorti du bus, arrachant ses vêtements et criant alors que plusieurs personnes le retenaient au sol avant l’arrivée de la police.

Tard mercredi, une voiture de police et deux policiers étaient stationnés devant le domicile de St-Amand dans une rue de banlieue tranquille à environ 10 kilomètres du lieu de la tragédie. Plusieurs voisins ont décrit l’accusé comme un père calme et agréable de deux jeunes filles.

Un homme, Thanh-Ry Tran, a déclaré que sa famille se réunissait avec la famille de St-Amand quelques fois par an, ajoutant que leurs épouses s’entraidaient parfois pour aller chercher ou déposer des enfants. Il a dit que St-Amand n’avait jamais montré de signes de détresse.

Lionel Carmant, le ministre responsable des Services sociaux, a déclaré aux journalistes à Québec que les responsables régionaux de la santé à Laval n’avaient trouvé aucune preuve que l’accusé avait reçu des soins pour des problèmes de santé mentale ou avait demandé de l’aide.

La porte-parole de la police de Laval, Erika Landry, a déclaré que la police avait terminé son enquête sur les lieux et que l’autobus avait été retiré de l’immeuble. Un poste de commandement était en place jeudi avec des travailleurs de crise sur place pour apporter un soutien à tout citoyen qui en aurait besoin.

Le premier ministre du Québec, François Legault, et d’autres dirigeants politiques se rendent dans le quartier où s’est produit l’attentat pour offrir leur soutien aux familles et aux éducatrices en garderie touchées par le drame.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 9 février 2023.

— Avec des fichiers de Sidhartha Banerjee à Montréal.