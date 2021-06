Un père provocateur refuse TOUJOURS de quitter la tour vide alors qu’il rejette une nouvelle offre pour faire place à un nouveau développement immobilier de 43 millions de livres sterling

Un père DEFIANT refuse toujours de quitter une tour après avoir snobé une nouvelle offre pour faire place à un développement de 43 millions de livres sterling.

Ezekiel Hermon, 46 ans, a eu le bâtiment de 12 étages pour lui seul pendant six mois depuis que la dernière de ses 49 familles a été relogée.

Ezekiel Hermon refuse de bouger pour faire place à un développement immobilier de 43 millions de livres sterling

Ezekiel a eu le bloc de 12 étages pour lui seul pendant six mois depuis que la dernière de ses 49 familles a été relogée

Il est traduit en justice pour tenter de le forcer à partir, mais a juré de continuer à se battre.

L’ancien cheminot Ezekiel a déménagé à Saxelby House, à Druids Heath, Birmingham, en 1995 et son appartement au dernier étage offre une vue sur toute la ville.

Son loyer de 94 £ par semaine comprend les frais pour assurer la sécurité du gratte-ciel du conseil.

Il dit qu’il restera sur place jusqu’à ce qu’on lui propose un logement convenable et envisage une maisonnette à deux lits pour que ses quatre enfants puissent lui rendre visite, mais il dit qu’on ne lui a jusqu’à présent proposé que des appartements d’une pièce.

Cette semaine, le conseil lui a fait une nouvelle offre mais Ezekiel reste impassible.

« Je vais refuser », a-t-il déclaré à BirminghamLive.

« Je me sens juste malade parce qu’ils ont dit qu’ils ne le feraient pas [offer the same accommodation] encore et maintenant ils ont. Le conseil m’a de nouveau proposé un bloc de retraite. »

Le conseil municipal de Birmingham veut raser les appartements et quatre autres blocs pour faire place à de nouvelles maisons.

Il a déclaré qu’il devait poursuivre Ezekiel en justice parce qu’il avait refusé quatre autres offres d’hébergement.

Ezekiel est traduit en justice pour tenter de le forcer à partir mais a juré: « Je ne serai pas ému »

Ezekiel a déclaré: « Le conseil essaie de me repousser mais je suis le dernier homme debout »

Le loyer de 94 £ par semaine d'Ezekiel comprend les frais pour assurer la sécurité du gratte-ciel du conseil

Ezekiel a déclaré: « Avoir 51 appartements pour soi ressemble à un rêve, mais c'est un cauchemar »

Le conseil a déclaré avoir fait des « offres raisonnables » mais continuera à rechercher des « alternatives appropriées » pour Ezekiel.

Il est soutenu par le Druids Heath and Monyhull Forum qui a mis en place une campagne et une pétition.

La pétition a déjà rassemblé 200 signatures, pour trouver « un foyer décent pour Ezekiel et tous les druides Heath ».

On y lit : « Certains résidents ont eu la chance de trouver une propriété dont ils étaient satisfaits.

« Mais plus sont mécontents : ils ont été contraints de s’éloigner des écoles, des emplois et de leurs familles, ou d’accepter des propriétés en mauvais état », affirme la pétition.

S’exprimant plus tôt cette année, Ezekiel a déclaré : « Le conseil essaie de me repousser mais je suis le dernier homme debout.

« Les gens recherchent toujours la paix et la tranquillité, mais c’est trop calme. C’est comme être dans une cellule de prison géante avec juste des pigeons pour compagnie. C’est étrange. Vous pouvez entendre des bruits et des détonations la nuit – et c’est terrifiant.

« Avoir 51 appartements pour soi ressemble à un rêve, mais c’est un cauchemar. »