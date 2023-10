Un père pleure alors que trois personnes sont accusées de meurtre suite à la mort de son enfant au fentanyl à la garderie de New York

NEW YORK (AP) — Le père de Nicholas Dominici a déclaré qu’il avait espéré avoir une photo de la remise des diplômes de la maternelle de son fils dans quatre ans.

« Mais malheureusement, ce que j’ai est un souvenir de sa mort », a déclaré Otoniel Feliz en pleurant en brandissant une photo de son fils. Le jeune enfant est décédé le mois dernier après que lui et trois autres jeunes enfants aient été rendus malades par ce que les autorités ont qualifié d’exposition au fentanyl dans leur garderie du Bronx.

Feliz a rejoint le procureur du district du Bronx, Darcel Clark, et d’autres responsables alors qu’ils annonçaient les actes d’accusation, notamment le meurtre et l’homicide involontaire de l’exploitant du centre, de son mari et du cousin de son mari dans la mort de Dominici. Il avait 22 mois et n’avait passé que quelques jours à la garderie Divino Niño lorsqu’il est décédé le 15 septembre.

Clark a déclaré que l’opératrice de garderie Grei Mendez, 36 ans, son mari, Felix Herrera Garcia, 34 ans, et Carlisto Brito, 41 ans, avaient été traduits en justice jeudi et condamnés à être détenus sans caution.

Mendez et Brito ont été arrêtés après que Dominici et trois autres enfants sous la garde de Mendez aient montré des signes d’exposition aux opioïdes. Herrera Garcia, qui, selon les autorités, s’est enfuie au Mexique, y a été arrêtée puis extradée vers New York.

Dominici a été déclaré mort à l’hôpital. Les trois autres enfants, âgés de 8 mois à 2 ans, ont été traités pour ce que les autorités ont qualifié d’exposition au fentanyl.

Les enquêteurs ont déclaré qu’un kilogramme (2,2 livres) de fentanyl avait été trouvé dans un placard de la garderie et que 6 kilogrammes (13,23 livres) de fentanyl, d’héroïne et d’autres substances contrôlées avaient été trouvés sous une trappe dans le sol, sous un tapis rembourré où les enfants fait une sieste.

« C’est une catastrophe », a déclaré Clark. « Notre chagrin n’a d’égal que l’indignation parce que ces bébés ont été utilisés comme boucliers pour protéger une opération de stupéfiants. »

Clark a déclaré que les enfants « sont mes enfants, ce sont nos enfants et il est de notre responsabilité de nous assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer leur sécurité et les protéger ».

Andres Aranda, l’avocat de Mendez, a déclaré que son client ne savait rien d’une opération au fentanyl. « Elle n’est pas coupable », a-t-il déclaré.

Des messages sollicitant des commentaires ont été laissés aux avocats de Brito et Herrera Garcia.

Les accusés et une quatrième personne font également face à des accusations fédérales en matière de stupéfiants.

Feliz, le père de Dominici, a parlé alternativement en espagnol et en anglais en décrivant comment Mendez avait gagné sa confiance pendant le bref séjour du petit garçon à la garderie.

« Nous nous sentons trahis par cette garderie », a-t-il déclaré, « parce qu’ils nous envoyaient des photos, nous envoyaient des SMS avec tout ce qui s’était passé tout au long de la journée. Nous leur avons fait confiance parce que nous voyions que c’était un endroit qui nous tiendrait informés.

Feliz a remercié ceux qui travaillent sur l’affaire, mais a déclaré : « Tout ce qui est fait ne ramènera pas mon fils. »

Karen Matthews, Associated Press