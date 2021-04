Un ambulancier HERO tué dans un accident de monstre présumé sur un appel 999 était la « superglue de sa famille », a déclaré sa fille dévastée.

Jeremy «Jack» Daw était assis sur le siège passager avant d’une ambulance lorsqu’un énorme rocher a percuté le pare-brise hier.

Un ambulancier tué dans un « accident bizarre » juste une semaine avant sa retraite définitive était un « pilier de force », a déclaré sa fille au cœur brisé. Crédit: Facebook

Jeremy ‘Jack’ Daw était assis sur le siège passager avant d’une ambulance aux lumières bleues lorsqu’une pierre s’est écrasée à travers le pare-brise Crédits: SnapperSK

L’homme de 66 ans était revenu sur la ligne de front pour aider pendant la pandémie – mais devait prendre sa retraite pour de bon dans à peine une semaine.

Maintenant, sa fille Kate a raconté son chagrin à la suite de la perte de son père bien-aimé.

Elle a déclaré au Sun: « Il était la superglue de notre famille.

« La vie ne sera plus jamais la même sans lui. Il était fantastique. »

La maman de quatre enfants a rendu un hommage émouvant à son « héros » juste un jour après la tragédie, qui s’est produite sur l’A49 dans le Herefordshire à 8 heures du matin.

Et elle a dit: «Il est mort en faisant le travail qu’il adorait.

« Bien qu’il ait dû faire face à la maladie et à la mort, il a été très satisfait de son travail. Il aimait aider les gens. »

Les photos de la scène montrent un trou dans le pare-brise de l’ambulance.

La fille Kate dit que la tragédie s’est produite lorsqu’une pierre prise dans la roue d’un camion s’est détachée Crédits: Tracey Kandohla

Elle a traité son père de « héros » et a dit qu’il était profondément aimé par sa famille et ses amis Crédit: fourni

L’ambulance était en route vers une urgence lorsque M. Daw a été tué Crédits: SnapperSK

Le frère de M. Daw, Philip, a déclaré que l’on croyait qu’une pierre s’était détachée d’un camion – et l’a qualifié d ‘ »accident anormal, une tragédie absolue ».

« La pierre s’était coincée entre deux roues à double canon sur un camion sur un tronçon de route près d’une carrière, puis s’est délogée », a déclaré Kate aujourd’hui.

«L’ambulance aurait roulé à une vitesse considérable avec les bleus et les deux.

«La pierre a brisé le pare-brise et son impact dans sa tête ou sa gorge a tué papa instantanément.

« Il est mort sur les lieux. C’est horrible. »

Kate, 42 ans, a déclaré que son père n’avait plus que quatre quarts de travail avant de quitter son emploi.

« Il aurait pris sa retraite complètement très prochainement, et avec une vie active devant lui », a-t-elle déclaré.

M. Daw, photographié avec deux de ses enfants, est retourné au travail pendant la pandémie Crédit: fourni

Il était marié à Dawn, qui était trop dévastée pour parler aujourd’hui

Les flics ont appelé toute personne ayant des informations à se manifester Crédits: SnapperSK

M. Daw a pris sa retraite comme ambulancier en novembre de l’année dernière.

Mais il a décidé de revenir en tant que technicien pour aider ses collègues et amis pendant Covid.

Kate a déclaré que son père avait été un «pilier de force absolue», en particulier lorsqu’elle avait reçu un diagnostic de cancer du sein.

«Il était honorable, loyal et aimant», a-t-elle déclaré.

« Quand mon fils a dû faire un projet scolaire sur un super-héros, il l’a fait sur mon père. »

Anthony Marsh, directeur général du West Midlands Ambulance Service, a déclaré: «Ce sont des nouvelles vraiment horribles, et mes pensées et mes prières vont à la famille, aux amis et aux collègues des personnes impliquées dans cette période très difficile.

«Je suis extrêmement fier de tout le personnel et des étudiants universitaires dans le cadre de leur stage clinique qui ont travaillé si dur et professionnellement pour essayer de sauver notre collègue.

«Je suis désolé qu’en dépit de leurs meilleurs efforts, il n’ait pas pu être sauvé.»

La police de West Mercia demande à toute personne qui aurait pu voir l’incident ou qui aurait des images de la dashcam de les contacter au 101 en citant l’incident 00101i du 24 avril.