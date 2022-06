Un père meurt par suicide après la mort d’un enfant laissé dans une voiture chaude

CHESTERFIELD, Virginie –

Un enfant en bas âge laissé accidentellement dans un véhicule pendant des heures est décédé mardi et la police a déclaré que son père avait été retrouvé mort dans un suicide apparent à leur domicile en Virginie, a annoncé la police.

La police du comté de Chesterfield a reçu un appel vers 11 h 45 indiquant qu’un garçon de 18 mois pourrait avoir été laissé dans un véhicule pendant plusieurs heures, a indiqué la police dans un communiqué de presse.

Le lieutenant-colonel Christopher Hensley a déclaré que la police était en contact avec la mère et les proches de l’enfant qui ont signalé que le garçon n’avait pas été déposé à la garderie et qu’il pourrait être en danger, a rapporté le Richmond Times-Dispatch. La police a également appris que le père du garçon était chez lui et faisait des déclarations suicidaires.

Les agents qui ont répondu ont trouvé le garçon mort à l’intérieur de la maison et l’homme mort d’une blessure par balle apparemment auto-infligée dans les bois derrière la maison, a indiqué la police.

“C’est juste une tragédie à tant de niveaux”, a déclaré Hensley. “Nos pensées vont à la famille et aux amis qui vont faire face à cela.”

Une enquête montre que le père a accidentellement laissé l’enfant dans le véhicule pendant plusieurs heures et lorsqu’il a découvert l’enfant mort dans le véhicule, il est rentré chez lui, a emmené l’enfant à l’intérieur puis est sorti et s’est suicidé, a indiqué la police.