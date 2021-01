Un père de deux enfants a parlé de son cauchemar de sept mois qui l’a vu jeté en prison et accusé à tort d’être un pédophile.

L’homme, en utilisant le pseudonyme de Stephen Thompson, a décrit comment son monde s’est effondré en mai de l’année dernière lorsque la police l’a dramatiquement arrêté alors qu’il se rendait au bureau.

Il n’était qu’à 200 mètres de sa destination lorsqu’un fourgon de police et deux 4×4 noirs marqués du logo de l’ordre public ont allumé leurs sirènes.

‘Je me souviens juste d’avoir pensé: « Que diable se passe-t-il ici? » … (Puis l’un des véhicules) est venu à côté de moi, et il y avait plein de gens en tenue anti-émeute avec les vitres baissées et (ils étaient) en train de hurler – J’étais alors dans un état de choc absolu en réalisant que c’était moi qu’ils poursuivaient », a déclaré M. Thompson au Daily Telegraph.

Les agents l’ont traîné hors de sa voiture et ont pressé son visage contre la route pendant qu’ils lui attachaient les mains derrière le dos.

Le père stupéfait était certain que les officiers se rendraient vite compte qu’ils avaient commis une terrible erreur et s’excuseraient.

Mais lorsqu’il a dit son nom à deux détectives, ils l’ont informé qu’il était en état d’arrestation pour des dizaines de crimes d’abus sexuels sur des enfants.

Toujours sous le choc et dans un état d’incrédulité totale, la situation sombre s’est rapidement aggravée lorsqu’il a été emmené au poste de police local.

Les enquêteurs ont expliqué qu’il avait été accusé de 88 crimes, dont beaucoup étaient odieux et vils, notamment la distribution de pornographie juvénile, le harcèlement criminel, les agressions et des dizaines de chefs d’accusation de viol sur un enfant de moins de 10 ans.

« Je pouvais juste imaginer les rumeurs circulant dans le quartier à présent et (que j’étais) qualifié de pédophile », a déclaré M. Thompson (image en stock)

M. Thompson est resté au centre correctionnel de Parklea (photo) pendant six jours avant que son avocat Simon Joyner ne dépose une demande de mise en liberté sous caution.

Le père de famille a été accusé dans un résumé de 20 pages d’accusations d’avoir mené une campagne de dix ans de violence sexuelle contre une jeune fille, à partir de 2007.

«Je me sentais malade plus je lisais, c’était absolument dégoûtant. C’était tellement extrême et fou… Après avoir lu les 88 chefs d’accusation, je suis tombé en panne. Je pouvais juste imaginer les rumeurs qui circulaient dans le quartier maintenant et (que j’étais) qualifié de pédophile », a déclaré M. Thompson.

Alors qu’il était assis dans une cellule de prison, la police a fait une descente chez lui sous le regard terrifié de sa femme et de ses enfants.

M. Thompson est resté au centre correctionnel Parklea de Sydney pendant six jours avant que son avocat Simon Joyner ne dépose une demande de mise en liberté sous caution.

Sur la photo: l’avocat Simon Joyner

Mais pendant ce temps, les Services familiaux et communautaires ont enlevé ses enfants, les plaçant à une autre adresse.

Pendant les sept mois suivants, M. Thompson a été enfermé dans une bataille juridique avec le bureau du directeur des poursuites pénales alors que la tache des accusations horribles restait bloquée, détruisant sa réputation dans la communauté.

M. Thompson travaillait comme entrepreneur et des partenaires commerciaux ont commencé à l’abandonner en masse, craignant d’être associé à un présumé prédateur sexuel d’enfants.

Son accusateur a également fait des déclarations à la police affirmant que M. Thompson avait assassiné six personnes dans la forêt d’État de Belanglo – où le tueur en série notoire Ivan Milat avait jeté les corps de ses victimes des décennies plus tôt.

L’accusatrice a même allégué qu’elle avait vu M. Thompson tirer sur quelqu’un et l’avait emmenée voir les restes d’autres personnes qu’il avait « tuées ».

M. Joyner a fait valoir qu’il n’y avait pas eu six meurtres dans la région à ce moment-là pour corroborer l’une de ces affirmations.

Il a également souligné qu’aucun corps n’avait été retrouvé et qu’il y avait des preuves ADN ou tout autre élément suggérant que la jeune fille avait subi les blessures qu’elle affirmait avoir été infligées par M. Thompson.

La police n’a pas non plus trouvé d’armes à feu ni de munitions lors de la perquisition de son domicile.

Son accusateur avait fait une déclaration à la police affirmant que M. Thompson avait également assassiné six personnes dans la forêt d’État de Belanglo – où le célèbre tueur en série Ivan Milat (photo) avait jeté les corps de ses victimes des décennies plus tôt.

Lorsque l’affaire a finalement été entendue au tribunal local de Downing Centre le mois dernier, le 22 décembre, les procureurs de la police ont informé la juge en chef adjointe Jane Mottley que les 88 accusations portées contre M. Thompson étaient retirées.

«J’apprécie le travail difficile et les énormes défis auxquels la police est confrontée dans l’accomplissement de son travail de protection des enfants. Mais, sûrement, le système doit être changé afin qu’il y ait plus de freins et contrepoids des allégations et des personnes qui les font pour réduire le risque que des innocents vivent ce que j’ai vécu », a-t-il déclaré.

M. Thompson trouve impossible de comprendre comment son accusateur pourrait faire quelque chose de « si mauvais », mais il espère qu’elle obtient l’aide et le soutien dont elle a besoin.

Il retournera au tribunal le 10 février, où il devrait demander à l’État de payer ses lourds frais de justice.

Son équipe juridique envisage également de poursuivre la police de NSW pour poursuites malveillantes, arrestation injustifiée et détention injustifiée.

La police de NSW a déclaré dans un communiqué au Daily Mail Australia que toutes les accusations d’abus méritaient de faire l’objet d’une enquête approfondie.

«La maltraitance des enfants est un problème très grave et la police de NSW mène des enquêtes sur chaque rapport», a déclaré la police.

«Toutes les victimes d’actes criminels – y compris les enfants – méritent la possibilité de faire examiner leurs affaires sans préjugé.