Un père maléfique a assassiné son bébé de neuf semaines dans un “moment de frustration” en secouant à mort son bébé en pleurs après l’heure du bain

Un père SANS COEUR qui a secoué à mort son bébé de neuf semaines dans un “moment de frustration” risque la prison pour meurtre.

Le petit Hunter Mathias a été transporté d’urgence à l’hôpital après s’être effondré chez lui à Barnsley.

Hunter Mathias a été secoué à mort 1 crédit

Leon Mathias a été reconnu coupable de meurtre 1 crédit

Le tot n’a malheureusement pas pu être sauvé et est décédé trois jours plus tard d’une grave lésion cérébrale.

Hunter a également subi une hémorragie cérébrale, un gonflement du cerveau et des saignements importants dans la rétine de ses yeux.

Son père Leon Mathias, 33 ans, a été reconnu coupable de meurtre.

Sheffield Crown Court a appris comment le 30 novembre 2018, Mathias avait donné un bain à Hunter.

Il a ensuite violemment secoué le bébé alors qu’il pleurait à l’étage après avoir subi une perte de contrôle momentanée.

L’ouvrier a alors dit à son partenaire, qui était en bas avec un ami, que Hunter était devenu “floppy”.

Hunter est décédé tragiquement le 3 décembre à l’âge de neuf semaines seulement.

Une autopsie a révélé que le bébé avait des ecchymoses sur le cuir chevelu correspondant à une blessure par impact à la tête.

Les scanners ont également montré trois fractures des membres inférieurs – dont une qui aurait eu lieu au moment de la blessure à la tête.

Les deux autres fractures s’étaient produites quelques jours plus tôt, a révélé l’autopsie.

Les experts ont déclaré que les blessures étaient étroitement associées “au tremblement d’un enfant, à la torsion des membres ou au balancement d’un enfant par les jambes”.

Les procureurs ont fait valoir que Mathias tenait le bébé par les jambes et le frappait contre une surface tout en le secouant.

Le père a affirmé qu’il ne pouvait pas expliquer les blessures de Hunter, en disant: “Je ne me souviens pas si je lui ai cogné la tête. Je paniquais.

“Je me précipitais. J’essayais de sauver mon fils. Je ne pensais à rien d’autre. J’essayais de le sauver.”

Mathias a été reconnu coupable de meurtre mais innocenté d’avoir causé intentionnellement des lésions corporelles graves.

L’enquêteur principal, DCI Mark Oughton, a déclaré: «Cela a été une enquête et un procès longs et complexes, et je salue la décision prise par le jury aujourd’hui.

“Nous ne saurons jamais exactement ce qui s’est passé pendant l’heure du bain de Hunter le 30 novembre 2018. Ce que nous savons, c’est qu’il a subi des blessures catastrophiques aux mains de son père. Je suis heureux que justice ait été rendue aujourd’hui.”

Mathias sera condamné le 2 février.