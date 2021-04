Un père IDIOT qui a partagé une photo de son petit fils enveloppé dans une ceinture de munitions et visant une arme à feu sur sa petite fille a été qualifié de « désastre en attente ».

L’Australien Daniel John Prunster a plaidé coupable devant le tribunal de première instance pour ne pas avoir entreposé adéquatement les armes à feu, pointé une arme à feu vers une autre personne et possession de cannabis.

Un tribunal a entendu Daniel John Prunster, 25 ans, télécharger cette photo de son bébé enveloppé dans une ceinture de munitions sur Facebook

L’homme de 25 ans, dont le tribunal a entendu parler avait une photo sur son téléphone portable de lui-même pointant un fusil de chasse sur sa fille de 15 mois alors qu’elle tenait un fusil, a été condamné à une amende de 800 £ lundi, rapporte news.com.

Son avocate, Amy Bowlay, a déclaré au tribunal que Prunster montrait seulement à la fille la manière correcte de tenir une arme à feu et avait retiré les boulons et les munitions avant de la lui remettre.

Au cours de l’audience, les deux images effrayantes ont été montrées au tribunal, a révélé l’Australien de l’Ouest.

L’un d’eux montrait le bébé fils de l’accusé couché dans son berceau enveloppé dans une ceinture de munitions qui a été partagée sur Facebook en février, a-t-on rapporté.

«Ma pépite essaie d’être russe», était apparemment sous-titré le message.

Le tribunal a également été informé de l’autre image choquante – datée d’avril 2020 – le montrant pointant le fusil de chasse sur sa fille.

Il a été condamné à une amende après avoir plaidé coupable à une série d’accusations concernant des armes à feu

Prunster a récemment reconnu à ses amis et à sa famille en ligne qu’il devait changer ses habitudes

Le procureur de la police, le sergent Troy Gildersleeve, a déclaré au tribunal: «La règle est de traiter toutes les armes à feu comme dangereuses et il l’a (pas fait).

«La clé de l’armoire à armes se trouvait dans le véhicule et les munitions étaient éparpillées.

« C’était une recette pour un désastre qui ne demandait qu’à se produire. Sa négligence aurait pu entraîner un accident mortel. »

Lorsque les flics ont fouillé la maison de Prunster à Geraldton, dans l’ouest de l’Australie, ils ont trouvé 10 cartouches de .223 munitions, une seule cartouche de fusil de chasse et .223 cartouches près d’un coffre-fort pour arme à feu dans une armoire.

Une inspection plus approfondie a découvert une ceinture contenant 25 cartouches de fusil de chasse, un chargeur .22 et .223 contenant des munitions réelles et 40g de cannabis.

Mme Bowlay a déclaré plus tôt au tribunal que son client était le seul fournisseur de sa jeune famille et utilisait ses armes à feu pour chasser et contrôler la vermine.

Elle a déclaré qu’il avait depuis reconnu que les munitions et les armes à feu n’étaient pas stockées en toute sécurité, mais a fait valoir que ce n’était pas une chose régulière.

Prunster a récemment reconnu à ses amis et à sa famille en ligne qu’il devait changer ses habitudes.

«J’avais besoin d’un appel au réveil, je suis prêt pour un changement dans ma vie. Les deux derniers jours ont vraiment été un défi, mais je me débrouille», a-t-il publié sur Facebook en mars.

« Merci pour le soutien de tout le monde beaucoup d’amour, les temps changent. »