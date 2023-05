Un père «gentil et incroyable» a été percuté et tué par une voiture après s’être arrêté pour aider une famille de canards à traverser une route très fréquentée | Nouvelles américaines

Un père de deux enfants « gentil et incroyable » a été heurté et tué par une voiture après être sorti de son propre véhicule pour aider une famille de canards à traverser une intersection très fréquentée en Californie.

Casey Rivara, 41 ans, ramenait ses enfants à la maison après leur entraînement de natation lorsqu’ils ont remarqué un canard et ses canetons qui luttaient pour traverser, selon sa tante Tracey Rivara.

M. Rivara a garé sa voiture au carrefour de Rocklin, à environ 20 miles au nord-est de Sacramento, et a réussi à faire traverser les petits animaux en toute sécurité sous les applaudissements des personnes à proximité.

Mais alors qu’il revenait vers son véhicule, il a été percuté, selon le proche.

Image:

Casey Rivara. Photo : GoFundMe



M. Rivara « essayait d’aider des canetons qui se trouvaient à l’intersection » lorsqu’un adolescent conducteur l’a mortellement heurté sur la route, a indiqué la police.

La victime est décédée sur les lieux. Les canards sont sortis indemnes de l’incident.

La jeune fille de 17 ans au volant est restée sur les lieux et, alors que l’enquête était en cours, il était peu probable qu’elle fasse face à des accusations criminelles, a déclaré le capitaine Scott Horrillo de la police de Rocklin.

« Nous avons encore beaucoup de domaines et de preuves à trier, mais à première vue, il ne semble pas y avoir de négligence criminelle », a déclaré le Capt Horrillo à NBC News.

La tragédie s’est déroulée devant des habitants qui ont applaudi les efforts de M. Rivara, a déclaré un garçon de 12 ans à la station affiliée de NBC Sacramento, KCRA.

« Tout le monde applaudissait parce qu’il était vraiment gentil »

« Il est sorti de la voiture et chassait les canards et tout le monde applaudissait parce qu’il était vraiment gentil », a déclaré l’enfant.

« Il les a aidés à se lever par-dessus le trottoir parce que tous les petits bébés canards avaient des problèmes, puis il est passé devant notre voiture. »

En savoir plus sur Sky News :

Un drapeau nazi saisi après un accident de camion près de la Maison Blanche

Cinq choses à savoir sur Ron DeSantis

La veuve de M. Rivara a déclaré qu’elle et sa famille avaient été « profondément touchés par l’amour et le soutien écrasants » qu’ils avaient reçus.

Dans un communiqué, Angel Chow a écrit sur Facebook : « Nous voulons exprimer notre profonde gratitude à vous tous pour les gentils messages et les gestes de gentillesse.

« C’est vraiment humiliant d’entendre à quel point Casey a eu un impact positif sur vos vies, et nous en sommes extrêmement reconnaissants. »

Une page GoFundMe a été créée par la tante de M. Rivara pour collecter des fonds pour la famille à la suite de la tragédie de jeudi soir dernier.

Elle a écrit: « Casey était le mari et le père le plus gentil et le plus incroyable. Même son dernier acte dans ce monde était un signe de sa compassion. La famille essaie de comprendre comment récupérer et continuer après cette immense perte. »