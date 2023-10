Un père et son fils tués lors d’un cortège funèbre alors que la violence augmente en Cisjordanie

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

« Il s’était fiancé il y a quelques semaines à peine », raconte Muhammad Wadi, 29 ans, alors qu’il pleure la perte de son jeune frère Ahmed. «Il avait hâte de poursuivre son amour et de se marier l’été prochain. C’était une personne aimante.

Ahmed Wadi, 26 ans, et son père Ibrahim, 63 ans, ont tous deux été tués par des colons israéliens lors d’un cortège funèbre pour quatre autres Palestiniens dans le village de Qusra en Cisjordanie, a annoncé cette semaine le ministère palestinien de la Santé.

Au moins 55 Palestiniens de Cisjordanie ont été tués par les forces israéliennes et les colons et plus de 1 100 ont été blessés depuis les attaques du Hamas samedi dernier. Les observateurs de l’ONU ont déclaré qu’il s’agissait de la semaine la plus meurtrière pour les Palestiniens dans le territoire depuis au moins 2005.

Ces meurtres surviennent dans un contexte de tensions croissantes en Cisjordanie, alors qu’Israël mène une campagne écrasante de frappes aériennes sur Gaza et de raids terrestres contre le groupe palestinien Hamas, qui gouverne Gaza. Les combattants du Hamas ont mené samedi une attaque dans le sud d’Israël qui a tué au moins 1 300 personnes.

Ahmed Wadi, 26 ans (à droite) et son père Ibrahim Wadi, 62 ans (à gauche) lors de la remise des diplômes d’Ahmed six mois plus tard (Muhammad Wadi)

Pour Muhammad et sa famille, la perte dépasse les statistiques.

« Nous sommes tous sous le choc. Ma mère n’a pas dormi depuis leur mort. Elle ne peut pas arrêter de pleurer. Mes sœurs prennent ça très mal – il était leur jeune frère », dit-il.

La famille de treize personnes, dont six fils et cinq filles, était dirigée par Ibrahim, qui cultivait environ 200 000 mètres carrés de terre à Qusra avec ses fils. Le terrain appartenait à leur famille depuis des générations. La famille entretenait des relations étroites avec elle, plantant du thym et des oliviers pendant des siècles.

Ibrahim Wadi, 62 ans, faisait partie d’une lignée vieille de plusieurs siècles d’agriculteurs plantant du thym et des olives sur leurs terres du village de Qusra. (Muhammad Wadi)

Yasir, 25 ans, se trouvait dans la voiture avec son cousin lorsque son père et son frère ont été tués. Muhammad dit qu’ils ont dû l’emmener chez le médecin quotidiennement car le traumatisme causé par le fait d’avoir été témoin des meurtres a eu des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

La famille affirme que des messages ont été diffusés la semaine dernière par des colons israéliens avertissant qu’Ibrahim et Muhammad seraient tués pour avoir résisté à l’établissement de colonies sur leurs terres et que des messages de célébration ont été partagés après l’incident. Ils affirment que les noms d’autres personnes ont été divulgués comme cibles potentielles.

Ahmed venait de terminer un diplôme en droit public à Naplouse il y a six mois et souhaitait devenir avocat comme son frère. Muhammad dit que ses souvenirs préférés sont ses promenades matinales avec les deux en ville où il déposait son père au travail et son frère à l’université. « Nous parlions de tout. Ces trajets sont mes souvenirs préférés.

Les colons israéliens et les Palestiniens locaux s’affrontent depuis des décennies sur la propriété des terres en Cisjordanie (Muhammad Wadi)

Ibrahim, qui avait obtenu une maîtrise en chimie au Pakistan, avait également joué un rôle déterminant dans sa communauté locale en tant que directeur général des métaux précieux au ministère de l’Économie nationale à Ramallah et fondateur de divers conseils locaux et villageois dans la région sud de Naplouse. Sa famille affirme qu’il a été arrêté à plusieurs reprises pour avoir résisté à l’expansion des colonies et qu’il a passé du temps en prison.

Mercredi 11 octobre, Ibrahim et ses deux fils Ahmed et Yasir ont participé au cortège funèbre de quatre Palestiniens tués la veille. Muhammad dit que les ambulances transportant les corps ont été arrêtées par des colons israéliens qui jetaient des pierres sur les voitures alors qu’elles se rendaient à l’enterrement. Il affirme que les colons ont ensuite tiré sur Ibrahim et Ahmed à l’arrière de la voiture alors que son fils Yasir et leur cousin étaient assis à l’avant.

« La balle est passée de sa poitrine à sa main. Pour mon frère, trois balles ont touché la poitrine et une a touché le cou », raconte Muhammad. « Ils ont tiré sur les roues de la voiture pour l’empêcher de s’enfuir. »

Les affrontements entre colons israéliens, FDI et Palestiniens locaux se sont intensifiés depuis les attaques du Hamas contre Israël qui ont tué 1 400 personnes la semaine dernière. Cela a donné lieu à des frappes de représailles qui ont tué plus de 2 329 Palestiniens et en ont blessé près de 10 000.

Des manifestants pro-palestiniens se rassemblent pour une marche en Cisjordanie

Alors que la situation continue de s’aggraver à Gaza, les experts ont averti qu’elle se détériorait également rapidement en Cisjordanie. Les FDI ont dit au Temps d’Israël que l’incident faisait l’objet d’une enquête.