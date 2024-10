Un père et son fils sont tous deux inculpés dans une fusillade dans une école en Géorgie

ATLANTE– Un grand jury de Géorgie a inculpé un père et son fils dans une fusillade de masse au lycée Apalachee à Winder.

WAGA-TV, entre autres médias, a rapporté que le grand jury du comté de Barrow, réuni à Winder, a inculpé Colt Grey, 14 ans, jeudi, pour un total de 55 chefs d’accusation, dont quatre pour meurtre intentionnel, quatre pour meurtre criminel et des voies de fait graves. et la cruauté envers les enfants. Son père, Colin Gray, fait face à 29 chefs d’accusation, dont meurtre au deuxième degré, homicide involontaire et conduite imprudente.

Tous deux doivent comparaître pour être mis en accusation le 21 novembre, date à laquelle chacun plaidera officiellement. Colin Gray est détenu à la prison du comté de Barrow. Colt Gray est inculpé en tant qu’adulte mais est détenu dans un centre de détention pour mineurs à Gainesville. Ni l’un ni l’autre n’ont demandé à être libérés sous caution et leurs avocats ont précédemment refusé de commenter.

Les enquêteurs ont témoigné que Gray portait un fusil d’assaut semi-automatique dans le bus scolaire ce matin-là, le canon dépassant de son cartable, enveloppé dans un panneau d’affichage. Ils disent que le garçon a quitté sa classe de deuxième cours et est sorti des toilettes avec le fusil avant de tirer sur les gens dans une salle de classe et dans les couloirs.

La fusillade a tué les professeurs Richard Aspinwall, 39 ans, et Cristina Irimie, 53 ans, et les élèves Mason Schermerhorn et Christian Angulo, tous deux âgés de 14 ans. Un autre enseignant et huit autres élèves ont été blessés, dont sept touchés par des balles.

Les enquêteurs ont déclaré que l’étudiant de première année avait soigneusement planifié la fusillade dans un lycée de 1 900 élèves au nord-est d’Atlanta. Un agent du Georgia Bureau of Investigation a déclaré avoir laissé dans sa classe un cahier contenant des instructions manuscrites étape par étape sur la manière de se préparer à la fusillade. Il comprenait un diagramme de sa classe de deuxième période et son estimation selon laquelle il pourrait tuer jusqu’à 26 personnes et en blesser jusqu’à 13 autres, écrivant qu’il serait « surpris si j’arrive aussi loin ».

Il y avait depuis longtemps des signes indiquant que Colt Grey était troublé.

Colt et Colin Gray ont été interrogés au sujet d’une menace en ligne liée à Colt Gray en mai 2023. Colt Gray a nié avoir proféré cette menace à l’époque. Il s’est inscrit à Apalachee après le début de l’année scolaire, puis a sauté plusieurs jours d’école. Les enquêteurs ont déclaré qu’il avait eu une « grave crise d’angoisse » le 14 août. Une conseillère a déclaré qu’il avait déclaré avoir eu des pensées suicidaires et qu’il avait été bercé et secoué de manière incontrôlable alors qu’il était dans son bureau.

La mère de Colt, Marcee Gray, qui vivait séparément, a déclaré aux enquêteurs qu’elle s’était disputée avec Colin Gray pour lui demander de sécuriser ses armes et de restreindre l’accès de Colt en août. Au lieu de cela, il a acheté au garçon des munitions, un viseur et d’autres accessoires de tir, selon les archives.

Après que Colt Gray ait demandé à sa mère de le placer dans un « asile psychiatrique », la famille s’est arrangée pour l’emmener le 31 août dans un centre de traitement de santé mentale à Athènes qui propose un traitement hospitalier, mais le plan s’est effondré lorsque ses parents se sont disputés au sujet de Colt. accès à des armes la veille et son père a déclaré qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour l’essence, a déclaré un enquêteur.

Colin Gray a été arrêté et accusé de meurtre au deuxième degré, d’homicide involontaire et de cruauté envers les enfants, mais n’a pas encore été inculpé. Il est emprisonné dans le comté de Barrow et n’a pas demandé sa libération sous caution. Ses avocats ont également refusé de commenter.

L’arrestation de Colin Gray est le dernier exemple en date de procureurs tenant les parents pour responsables des actes de leurs enfants lors de fusillades dans une école. Les parents du Michigan, Jennifer et James Crumbley, les premiers à être reconnus coupables dans une fusillade de masse dans une école aux États-Unis, ont été condamnés à au moins 10 ans de prison pour ne pas avoir sécurisé une arme à feu à la maison et avoir agi avec indifférence face aux signes de détérioration de la santé mentale de leur fils avant il a tué quatre étudiants en 2021.

« Dans ce cas, Votre Honneur, il avait la garde principale de Colt. Il connaissait les obsessions de Colt pour les tireurs scolaires. Il avait connaissance de la détérioration de l’état mental de Colt. Et il a fourni les armes à feu et les munitions que Colt a utilisées dans ce cadre », a déclaré le procureur Brad Smith au juge lors d’une audience préliminaire pour Colin Gray.