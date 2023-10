Un père et son fils sont morts dans un meurtre-suicide présumé dans le nord-est de Phoenix

Un père et son fils sont morts après une fusillade dans une maison du nord-est de Phoenix ce week-end, a annoncé la police de Phoenix.

Entre samedi soir et dimanche matin, la police a déclaré avoir répondu à un appel de fusillade dans une maison près de la 40e rue et de Sweetwater Avenue. L’appelant a déclaré au répartiteur que son mari, identifié plus tard comme Preston Windus, 54 ans, avait été abattu à l’intérieur de sa maison. Elle a dit qu’elle pensait que son fils avait tiré sur lui, selon la police.

Lorsque les policiers sont arrivés, ils ont trouvé un homme, identifié plus tard comme étant Daniel Windus, 19 ans, mort à l’intérieur d’un véhicule garé dans l’allée. La femme qui a appelé le 911 est sortie et a confirmé à la police que son mari avait été abattu et inconscient à l’intérieur de la maison, a indiqué la police.

Des agents du Bureau de soutien tactique ont répondu et ont confirmé que Windus était mort, a indiqué la police.

Après que les détectives des homicides ont repris l’enquête, des informations préliminaires suggéraient que Preston Windus avait été tué par balle par son fils, Daniel Windus, a indiqué la police. Daniel Windus est ensuite sorti et est entré dans le véhicule où il a retourné l’arme contre lui, selon la police.

La police a déclaré que l’enquête restait active alors que les détectives continuaient d’examiner les preuves et d’attendre les résultats du bureau du médecin légiste.

Suicide, lignes d’assistance téléphonique en cas de crise pour les Arizoniens

Les services destinés aux Arizoniens en crise comprennent :

Composez le 2-1-1 à tout moment pour accéder au service gratuit d’information et de référence 2-1-1 de l’Arizona et connectez-vous aux ressources gratuites disponibles localement dans tout l’État.

Solari Crisis & Human Services propose une ligne de crise gratuite dans tout l’État 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an – composez le 844-534-HOPE (4673). L’aide est également disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par semaine, par SMS en envoyant « espoir » à 4HOPE (4673).

Composez le 988 pour joindre la National Suicide & Crisis Lifeline. L’aide est disponible en anglais et en espagnol. C’est gratuit et confidentiel pour les personnes en détresse qui ont besoin de ressources de prévention ou de crise pour elles-mêmes ou pour leurs proches.

La ligne de crise du centre de prévention du suicide La Frontera Empact dessert les comtés de Maricopa et Pinal 24h/24 et 7j/7 au 480-784-1500.

La ligne de crise 24h/24 et 7j/7 de Teen Lifeline dessert les adolescents au 602-248-8336 pour le comté de Maricopa et au 1-800-248-8336 dans tout l’État.

Le Trevor Project Lifeline dessert les jeunes LGBTQ au 866-488-7386 ou en envoyant un SMS à START au 678-678.

Ressources sur la violence domestique pour les Arizoniens

Les ressources destinées aux Arizoniens victimes de violence domestique comprennent :

Cet article a été initialement publié sur Arizona Republic : Un père et son fils sont morts après une fusillade dans le nord-est de Phoenix