Un père et son fils obtiennent la vie pour crime de haine dans le meurtre d’Ahmaud Arbery

Le père et le fils blancs reconnus coupables de meurtre dans la fusillade mortelle d’Ahmaud Arbery après l’avoir chassé dans un quartier de Géorgie ont été condamnés lundi à la prison à vie pour avoir commis un crime de haine fédéral.

Un juge du tribunal de district américain a condamné Travis McMichael et son père Greg McMichael, 66 ans, à Brunswick, en Géorgie. Tous deux avaient déjà été condamnés à perpétuité sans libération conditionnelle par un tribunal d’État pour le meurtre d’Arbery.

En février, un jury fédéral a condamné Greg McMichael, Travis McMichael et le voisin William (Roddie) Bryan pour avoir violé les droits civils d’Arbery, concluant qu’ils l’avaient ciblé parce qu’il était noir. Bryan doit également être condamné lundi.

Tous les trois ont également été reconnus coupables de tentative d’enlèvement et les McMichael ont été reconnus coupables d’avoir utilisé des armes à feu lors de la perpétration d’un crime violent.

Les McMichaels se sont armés d’armes à feu et ont utilisé une camionnette pour chasser Arbery après que le jeune homme de 25 ans soit passé devant leur maison le 23 février 2020. Bryan a rejoint la poursuite dans son propre camion et a enregistré une vidéo sur téléphone portable de Travis McMichael tirant sur Arbery avec un fusil de chasse.

Les McMichaels ont déclaré à la police qu’ils soupçonnaient Arbery d’être un cambrioleur. Les enquêteurs ont déterminé qu’il n’était pas armé et n’avait commis aucun crime.

Une peinture murale d’Ahmaud Arbery est exposée sur le côté du Centre culturel afro-américain de Brunswick au centre-ville de Brunswick, en Géorgie, le 19 octobre 2021. (Octavio Jones/Reuters)

Procès équitable pour un meurtre “injuste”

La juge du tribunal de district américain Lisa Godbey Wood a déclaré lundi que Travis McMichael avait bénéficié d’un procès équitable.

“Et ce n’est pas perdu pour le tribunal que c’était le genre de procès qu’Ahmaud Arbery n’a pas reçu avant d’être tué par balle”, a déclaré le juge.

Avant les deux condamnations, elle a entendu des membres de la famille d’Arbery. Sa mère, Wanda Cooper-Jones, a déclaré qu’elle ressentait chaque jour chaque coup de feu tiré sur son fils.

“C’est tellement injuste, tellement injuste, tellement injuste qu’il ait été tué alors qu’il ne commettait même pas un crime”, a-t-elle déclaré.

Greg McMichael s’est adressé à la famille Arbery avant sa condamnation, affirmant que leur perte était “au-delà de toute description”.

“Je suis sûr que mes paroles signifient très peu pour vous, mais je veux vous assurer que je n’ai jamais voulu que cela se produise, il n’y avait pas de malveillance dans mon cœur ou dans le cœur de mon fils ce jour-là”, a-t-il déclaré.

Travis McMichael a refusé de s’adresser au tribunal, mais son avocate, Amy Lee Copeland, a déclaré que son client n’avait aucune condamnation avant le meurtre d’Arbery et avait servi dans la Garde côtière américaine. Elle a déclaré qu’une peine plus légère serait plus cohérente avec ce que des accusés accusés de la même manière ont reçu dans d’autres affaires, notant que l’officier qui a tué George Floyd à Minneapolis, Derek Chauvin, a été condamné à 21 ans de prison pour violation des droits civils de Floyd, bien qu’il n’ait pas été inculpé. avec le ciblage de Floyd à cause de sa race.

Calcul de l’injustice raciale

Le meurtre d’Arbery est devenu une partie d’un bilan national plus large sur l’injustice raciale et les meurtres de Noirs non armés, dont Floyd et Breonna Taylor dans le Kentucky. Ces deux affaires ont également conduit le ministère de la Justice à porter des accusations fédérales.

“Les preuves que nous avons présentées au procès ont prouvé … ce que tant de gens ont ressenti dans leur cœur lorsqu’ils ont regardé la vidéo de la mort tragique et inutile d’Ahmaud : cela ne serait jamais arrivé s’il avait été blanc”, a déclaré le procureur Christopher Perras avant la condamnation de Travis McMichael. .

Un juge de la Cour supérieure de l’État a prononcé des peines d’emprisonnement à perpétuité pour les trois hommes en janvier pour le meurtre d’Arbery, les deux McMichael se voyant refuser toute possibilité de libération conditionnelle.

Les trois accusés sont restés emprisonnés dans le comté côtier de Glynn, en Géorgie, sous la garde de maréchaux américains, en attendant leur condamnation après leurs condamnations fédérales en janvier.

Parce qu’ils ont d’abord été inculpés et reconnus coupables de meurtre par un tribunal d’État, le protocole les aurait remis au Département pénitentiaire de Géorgie pour qu’ils purgent leur peine à perpétuité dans une prison d’État.

Dans des documents déposés au tribunal la semaine dernière, Travis et Greg McMichael ont demandé au juge de les renvoyer vers une prison fédérale, affirmant qu’ils ne seraient pas en sécurité dans un système pénitentiaire géorgien faisant l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice axée sur la violence entre détenus.

Copeland a déclaré lors de l’audience de lundi pour Travis McMichael que son client avait reçu des centaines de menaces de mort dès son arrivée à la prison d’État et que sa photo y avait été diffusée sur des téléphones illégaux.

“Je crains, Votre Honneur, que mon client ne soit effectivement passible d’une peine de mort indirecte”, a-t-elle déclaré, ajoutant que “le châtiment et la vengeance” n’étaient pas des facteurs de condamnation, même pour un accusé “publiquement vilipendé”.

Le père d’Arbery, Marcus Arbery Sr., a déclaré que Travis McMichael n’avait montré aucune pitié à son fils et méritait de “pourrir” dans une prison d’État.

“Vous l’avez tué parce que c’était un homme noir et que vous détestez les Noirs”, a-t-il déclaré. “Tu ne mérites aucune pitié.”

Wood a déclaré qu’elle n’avait pas le pouvoir d’ordonner à l’État de céder la garde de Travis McMichael au Bureau fédéral des prisons, mais qu’elle n’était pas non plus encline à le faire dans son cas. Elle a également refusé de garder Greg McMichael sous garde fédérale.

Lors du procès pour crimes de haine de février, les procureurs ont renforcé leur thèse selon laquelle le meurtre d’Arbery était motivé par le racisme en montrant au jury environ deux douzaines de SMS et de messages sur les réseaux sociaux dans lesquels Travis McMichael et Bryan ont utilisé des insultes racistes et fait des commentaires désobligeants sur les Noirs.

Les avocats de la défense des trois hommes ont fait valoir que les McMichael et Bryan n’avaient pas poursuivi Arbery en raison de sa race, mais avaient agi sur la base d’un soupçon sérieux – bien qu’erroné – selon lequel Arbery avait commis des crimes dans leur quartier.