Un père et son fils israéliens tués dans une fusillade en Cisjordanie

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les forces de sécurité « opéraient avec force pour retrouver le meurtrier et le traduire en justice ».

Le mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza a déclaré que l’attaque était une réponse aux actions israéliennes.

Les troupes israéliennes ont lancé une chasse à l’homme samedi après qu’un père et son fils ont été abattus dans un lave-auto en Cisjordanie occupée au milieu d’une recrudescence des effusions de sang dans le territoire.

« Une fusillade présumée a été menée contre un certain nombre de civils israéliens dans le secteur de la ville de Huwara », a indiqué un communiqué de l’armée, ajoutant que deux civils avaient été tués.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré que les deux hommes tués étaient un « père et un fils » israéliens et a ajouté que les forces de sécurité « opéraient avec force pour retrouver le meurtrier et le traduire en justice comme nous l’avons fait avec tous ces meurtriers jusqu’à présent ».

Dans un communiqué, le service d’urgence du Magen David Adom a déclaré qu’il avait été appelé pour un lavage de voiture dans la ville palestinienne de Huwara peu après 15h00.

Un correspondant de l’AFP a vu des traînées de sang sur le sol du lave-auto, alors que la police et les soldats israéliens se rassemblaient sur les lieux.

L’agence de presse officielle palestinienne Wafa a rapporté que l’armée avait fermé les principales entrées de la principale ville de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie, et que les soldats forçaient les entreprises à fermer alors qu’ils recherchaient les assaillants présumés.

Le mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza a déclaré que l’attaque était une réponse aux actions israéliennes.

Le porte-parole Abdul Latif al-Qanou a déclaré que c’était « le résultat de la promesse continue de la résistance de défendre notre peuple et de répondre aux crimes de l’occupation ».

Les forces de sécurité israéliennes montent la garde sur le site d’une attaque signalée dans la ville de Huwara en Cisjordanie occupée, où deux Israéliens ont été tués le 19 août 2023. Ahmad Gharabli/AFP

La Cisjordanie a connu une recrudescence de la violence depuis le début de l’année dernière, avec une série d’attaques de Palestiniens contre des cibles israéliennes, des raids répétés de l’armée israélienne et la violence des colons juifs contre les communautés palestiniennes.

Plus tôt samedi, un Palestinien est mort des suites de blessures subies lors d’un raid israélien sur le camp de réfugiés de Balata près de Naplouse plus tôt cette semaine.

Jeudi, les troupes israéliennes ont tué un militant palestinien lors d’un raid à Jénine, également dans le nord de la Cisjordanie.

Histoire de violence

Huwara, une ville palestinienne juste au sud de Naplouse, a connu un certain nombre d’attaques contre des colons juifs ou l’armée israélienne depuis le début de l’année dernière.

Les colons ont répondu par des attaques de vengeance contre la ville et les villages environnants, au cours desquelles un Palestinien a été tué et 30 maisons et plus de 100 véhicules incendiés.

Les groupes israéliens de défense des droits de l’homme B’Tselem et Peace Now ont déclaré que la violence des colons qui a suivi une attaque de février au cours de laquelle deux colons ont été tués équivalait à un « pogrom ». L’armée a déclaré que les colons avaient mené des « actions de terrorisme ».

Au moins 218 Palestiniens ont été tués cette année dans des violences liées au conflit israélo-palestinien.

Une trentaine d’Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont également été tués, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles des deux côtés.

Ils comprennent, du côté palestinien, des combattants ainsi que des civils et, du côté israélien, trois membres de la minorité arabe.

Israël occupe la Cisjordanie depuis la guerre des Six jours de 1967.

Hormis Jérusalem-Est annexée, le territoire abrite près de trois millions de Palestiniens et environ 490 000 Israéliens qui vivent dans des colonies considérées comme illégales au regard du droit international.