Un père et son fils décédés sur le submersible Titan décrits comme les «meilleurs amis» au mémorial | Nouvelles du monde

Le père et le fils qui ont été tués sur le submersible Titan étaient des « meilleurs amis » qui « appartenaient ensemble », a entendu leur service commémoratif.

Christine Dawood, l’épouse de l’homme d’affaires britannique Shahzada Dawood et mère de Suleman, 19 ans, tous deux décédés lors de la navire catastrophiquement implosé, a remercié ceux qui avaient envoyé des cartes et des messages de soutien.

Les cinq passagers à bord du submersible, qui tentait de voir le naufrage du Titanic, est décédé.

« Ces derniers jours ont été incroyablement difficiles en famille. Des émotions allant de l’excitation au choc en passant par l’espoir et enfin le désespoir et le chagrin », a déclaré Mme Dawood, d’origine allemande, lors de la prière virtuelle mardi après-midi.

Parlant de la naissance de Suleman, Mme Dawood a déclaré que lorsque son mari tenait son fils « pour la première fois, je savais juste que ces deux-là allaient ensemble. Son expression était comme trouver un compagnon perdu depuis longtemps pour les aventures à venir.

« Ces deux meilleurs amis se sont lancés dans ce dernier voyage, leur dernier voyage ensemble. »

M. Dawood et sa femme vivaient avec Suleman et sa sœur à Surbiton, au sud-ouest de Londres. M. Dawood appartenait à l’une des familles les plus riches du Pakistan et était un partisan connu de deux organisations caritatives fondées par le roi Charles.

Son père, Hussain Dawood, s’est souvenu que les trois autres hommes avaient perdu la vie sur le Titan et a parlé à travers les larmes au mémorial.

« Dans une telle situation, que disent un père et un grand-père ?

« Les deux [were] trés exité. Tellement excité d’aller voir le Titanic », a-t-il déclaré.

Image:

Shahzada Dawood (à droite) et son fils Suleman





Il a ajouté: « C’est incroyable que Shahzada ait non seulement fait preuve d’un esprit d’entreprise, mais aussi d’un esprit d’exploration élevé.

« Shahzada et Suleman nous ont tous deux convaincus que nous devrions aller en Antarctique avec eux cet hiver et à quel point ils étaient excités – un père et un fils incroyables. »

Un ami proche et collègue de Shahzada Dawood a déclaré qu’il « essayait toujours de se mettre au défi, ainsi que ceux qui l’entouraient » et que sa mort « laisse un vide béant dans ma vie ».

« J’ai été époustouflé par son processus de pensée et sa vision », a déclaré Inam ur Rahman, ajoutant qu’il avait également « de grandes doses d’humilité » et « une empathie incroyable ».

Il se souvenait également de Suleman comme « un jeune homme sensé et respectueux » qui « opérait à un niveau bien en avance sur son âge ».

Le jeune de 19 ans, un étudiant à l’université de Strathclyde à Glasgow, planifiait une tentative de record du monde pour résoudre un Rubik’s Cube à 3 700 m sous la surface de l’océan.

Le collègue de son père a ajouté qu’il espérait que Suleman était « au paradis pour apprendre aux anges à faire un Rubik’s Cube en 15 secondes ou moins ».

Image:

Suleman Dawood





Le milliardaire britannique Hamish Harding, l’expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet et le directeur général d’OceanGate, la société propriétaire du submersible Stockton Rush, ont également été tués dans l’implosion du 18 juin.

Une recherche frénétique de cinq jours a commencé mais des morceaux du navire ont été retrouvés jeudi à environ 487m de l’épave du Titanic.

Image:

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood et Shahzada Dawood





Mme Dawood a déclaré à la BBC qu’elle avait cédé sa place sur le submersible Titan après que le voyage initial ait été reporté en raison de COVID.