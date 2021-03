Un père et son fils américains extradés vers le Japon suite à l’évasion de Carlos Ghosn

Un père et un fils américains recherchés par le Japon pour avoir aidé l’ancien président de Nissan Motor Co. Carlos Ghosn à s’échapper du pays dans une boîte ont été remis aux gardes japonais lundi, mettant fin à leur bataille de plusieurs mois pour rester aux États-Unis.

Michael Taylor et son fils, Peter Taylor, n’ont pas réussi à convaincre les responsables et les tribunaux américains de bloquer leur extradition vers le Japon, où ils seront jugés pour avoir fait sortir en contrebande Ghosn du pays en 2019 alors que l’ancien titan de l’automobile attendait son procès sur le plan financier. accusations d’inconduite.

Les hommes du Massachusetts, qui ont été enfermés dans une prison de banlieue de Boston depuis leur arrestation en mai, ont été remis aux autorités japonaises tôt lundi, a déclaré l’un de leurs avocats, Paul Kelly.

Les avocats des Taylors avaient fait valoir que les accusations ne cadraient pas avec la loi en vertu de laquelle le Japon veut les juger et qu’ils seraient traités injustement au Japon et soumis à «des tortures mentales et physiques». Ils ont accusé le Japon de poursuivre le couple dans un tenter de sauver la face après l’embarras de l’évasion de Ghosn.

Michael Taylor, vétéran des forces spéciales de l’armée américaine et spécialiste de la sécurité privée qui, dans le passé, a été embauché par des parents pour secourir les enfants enlevés, n’a jamais nié ces allégations.

L’année dernière, il a accordé une interview au magazine Vanity Fair pour un article dans lequel il décrivait la mission en détail. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il l’avait fait, il a répondu avec la devise des forces spéciales: «De oppresso liber» ou «pour libérer les opprimés», a rapporté le magazine.

Michael Taylor a refusé de discuter des détails de l’affaire dans une interview le mois dernier avec l’Associated Press en raison de la possibilité qu’il soit jugé au Japon. Mais il a insisté sur le fait que son fils n’était pas impliqué et n’était même pas au Japon lorsque Ghosn est parti.

Ghosn, qui est devenu l’un des dirigeants les plus puissants de l’industrie automobile en organisant un redressement chez le constructeur japonais, avait été libéré sous caution après son arrestation en novembre 2018, accusé d’avoir sous-déclaré ses revenus futurs et d’avoir commis un abus de confiance en détournant l’argent de Nissan pour son gain personnel.

Ghosn a nié les allégations et a déclaré qu’il s’était enfui pour éviter «la persécution politique».

Les procureurs l’ont décrit comme l’un des «actes d’évasion les plus effrontés et les mieux orchestrés de l’histoire récente». Les autorités affirment que les Taylor ont reçu au moins 1,3 million de dollars (1,08 million d’euros) pour leur aide.

Le jour de l’évasion, Michael Taylor s’est envolé pour Osaka à bord d’un avion affrété avec un autre homme, George-Antoine Zayek, portant deux grandes boîtes noires et se faisant passer pour des musiciens avec un équipement audio, ont indiqué les autorités. Pendant ce temps, Ghosn, libéré sous caution, s’est rendu au Grand Hyatt de Tokyo et a rencontré Peter Taylor, qui était déjà au Japon, selon les autorités.

L’aîné Taylor et Zayek ont ​​rencontré les deux autres au Grand Hyatt et peu de temps après, ils se sont séparés. Peter Taylor a sauté sur un vol pour la Chine pendant que les autres montaient dans un train à grande vitesse et sont retournés dans un autre hôtel près de l’aéroport, où Taylor et Zayek avaient réservé une chambre. Ils sont tous entrés; seuls les sauveteurs de Ghosn ont été vus en train de sortir.

Les autorités disent que Ghosn se trouvait dans l’une des grandes boîtes noires. À l’aéroport, les boîtes sont passées par un point de contrôle de sécurité sans être vérifiées et ont été chargées dans un jet privé à destination de la Turquie, ont indiqué des responsables.

Les Taylors avaient embauché des avocats liés à l’ancien président Donald Trump, y compris l’ancien avocat de la Maison Blanche Ty Cobb, pour tenter de convaincre Trump de bloquer l’extradition avant de quitter ses fonctions.

Dans son entretien avec l’AP, Michael Taylor a imploré le président Joe Biden d’intervenir et a déclaré qu’il se sentait trahi que les États-Unis essaieraient de le livrer au Japon après son service dans le pays. Mais l’administration Biden a refusé de bloquer l’extradition.

Sous Trump. le département d’État américain a accepté en octobre de remettre les hommes au Japon. Mais un juge fédéral de Boston a suspendu leur extradition peu de temps après que leurs avocats aient déposé une requête d’urgence. Le juge a rejeté leur requête en janvier et la Cour d’appel du 1er circuit, basée à Boston, a par la suite rejeté sa proposition de suspendre l’extradition pendant qu’elle faisait appel de cette décision.

Le juge de la Cour suprême, Stephen Breyer, a rejeté le mois dernier une offre de plus de temps pour un appel, ouvrant la voie à la remise des hommes au Japon.