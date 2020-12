Gary Ternent, 57 ans, et son fils Bobby, 31 ans, auraient assassiné le père de famille « aimant » John Alvers (photo) dans le parking Iceland sur Whalebone Lane, Dagenham, le 13 septembre

Un père et son fils auraient tué un homme dans un parking en Islande en le tirant de sa voiture et en le faisant courir plus de quatre fois.

Gary Ternent, 57 ans, et son fils Bobby, 31 ans, auraient assassiné John Alvers, 47 ans, après l’avoir traîné hors de sa voiture le 13 septembre de cette année.

La police et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux du parking islandais de Whalebone Lane, à Dagenham, mais n’ont pas pu sauver M. Avers.

Le père et le fils sont apparus sur le lien vidéo du HMP Pentonville portant des survêtements de prison aujourd’hui, mais n’ont formellement plaidé aucune allégation de meurtre.

Les renvoyant en garde à vue, le juge Mark Lucraft QC a déclaré: « Il s’agit d’une affaire où le défunt a fait l’objet de violences, au début par Bobby Ternent, après avoir été traîné hors de la voiture, tombant au sol.

«Tout cela a été vu par Gary Ternent. Bobby Ternent a conduit sur le corps couché du défunt à la vue de Gary Ternent.

La scène de Dagenham, dans l’est de Londres, à la suite de l’incident du 13 septembre 2020

John Alvers a été déclaré mort sur les lieux, dans un parking de supermarché islandais (photo)

« On le voit faire marche arrière sur John Alvers puis le conduire à nouveau pour la quatrième fois. »

Bobby et Gary de Mover Lane, Barking, sont tous deux accusés de meurtre.

Ils ont été placés en détention provisoire avant une audience de préparation de plaidoyer et de procès le 22 janvier de l’année prochaine.