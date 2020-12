L’économe du prestigieux Wellington College est décédé lorsqu’un « jeu de gifles » avec son fils adolescent a tragiquement mal tourné, a appris un coroner.

Le couple avait regardé le football en avril de l’année dernière et a pris part au match qui a vu l’ancien vétéran de l’armée Malcolm Callender reculer et se frapper la tête sur la route.

L’enquête à Reading, Berks., A appris qu’Ewan Callender, 19 ans, ne voulait pas gifler son père de plus grande taille qui avait 27 ans d’expérience dans l’armée britannique, mais « voulait rendre son père fier » et l’a fait quand même.

Malcolm Callender, devenu économe du prestigieux Wellington College après avoir quitté l’armée, avait frappé Ewan d’une gifle cinglante.

Le père, 48 ans, et de Crowthorne, Berks., S’est alors tenu avec ses mains derrière son dos et a dit «droit, vous pouvez avoir votre coup libre».

Des témoins ont vu Ewan serrer les poings sur Friar Street à Reading avant qu’il ne prononce la gifle, qui a envoyé la tête de M. Callender senior en arrière, frappant la route.

L’audience a été informée que plus de 18 mois après l’arrestation d’Ewan par la police sur les lieux, le ministère public a décidé de ne le poursuivre pour aucune infraction.

Ian Wade QC, coroner adjoint du Berkshire et avocat avec plus de 35 ans d’expérience au barreau criminel, a expliqué lors de l’enquête sur la mort de M. Callender aujourd’hui que la gifle devrait être considérée comme un « jeu de cheval » légal.

L’enquête a appris comment Ewan, qui avait lui-même été membre de l’armée britannique pendant environ trois ans, était sorti avec son père économe d’école privée et leurs amis le 12 avril de l’année dernière pour regarder Newcastle, l’équipe de son père, jouer au football.

Le fils de 19 ans, qui avait répondu aux questions de la police lors de l’entrevue, a essuyé ses larmes en entrant dans la barre des témoins et a répondu aux questions du coroner sur la nuit de consommation d’alcool dans les bars Yates et O’Neill à Reading.

M. Wade a averti l’adolescent qu’il n’avait pas besoin de répondre à des questions pour lesquelles il pensait que la réponse pourrait avoir tendance à l’incriminer, bien qu’il ait ajouté qu’il était libre de répondre s’il le souhaitait.

Des images de vidéosurveillance dans le bar que le coroner avait vues montraient que M. Callender senior levait la main et frappait son fils, qui allait riposter mais avait plutôt embrassé son père, selon l’enquête.

«Papa m’a giflé en sortant», a déclaré Ewan, «juste parce que nous étions en train de déconner. C’est tout simplement normal. Il n’y avait rien d’agressif à ce sujet.

«C’était quand nous étions dehors près de la porte d’entrée. Luke et moi allions rester dehors, papa allait rentrer à la maison avec ses amis. Nous avons commencé à marcher vers la gare, nous avons dû être en pleine conversation. Il [dad] a dit, « d’accord, vous pouvez avoir votre coup gratuit ».

«Je savais exactement ce qu’il voulait dire, je peux le gifler maintenant. Luke disait: ‘allez, tu ne veux pas faire ça parce que tu sais que tu vas perdre’. »

Le coroner a demandé: « Il vous persuadait simplement que ce n’était pas un jeu que vous étiez susceptible de gagner? »

M. Callender junior a répondu: « Je ne gagne jamais. »

La mère du jeune homme – la femme de Malcolm Callender – avait déclaré à l’enquête dans sa déclaration que les gifles entre père et fils étaient un jeu commun auquel ils jouaient.

Catherine Morrison-Callender, également vétéran de l’armée, a déclaré: « En tant que famille, nous nous disputions toujours et nous nous donnions de petites fouilles dans les côtes que nous appelions des « doigts d’acier ».

« Nous nous battions les uns avec les autres où nous essayions d’attraper l’autre personne et de l’emmener au sol. Un autre jeu auquel nous jouions était les gifles.

« Quand Ewan avait environ 15 ans, lui et Malcolm progressaient pour essayer de se gifler au visage. Malcolm le remontait toujours en disant: «Tu penses que tu peux encore me prendre?

«Malcolm était très compétitif donc il ne laisserait jamais Ewan gagner, il s’en servirait pour rappeler qu’Ewan n’était pas encore assez grand.

« Après le décès de Malcolm, j’ai parlé à Ewan de ce qui s’était passé. D’après ce qu’il a décrit, cela ressemblait aux jeux auxquels ils jouaient ensemble depuis qu’Ewan était enfant.

Luke Key, qui avait voyagé de Birmingham pour voir son ami Ewan, a raconté à l’enquête comment il avait vu Malcolm Callender gifler son fils et a déclaré qu’ils étaient tous les deux heureux et en train de rire.

M. Key a déclaré: « Ewan et moi sommes au courant d’un jeu que j’appelle des gifles. Il y en a des vidéos partout sur Facebook. Normalement, les gens ont trois passes chacun et un juge détermine qui gagne.

«C’est un peu une affaire de l’armée et Ewan et Malcolm avaient ce genre de relation. Il a toujours eu une relation forte avec son père.

M. Keys avait vu M. Callender senior défier son fils de le gifler et dire « il doit le faire », selon l’enquête.

«Je pouvais voir sur le visage d’Ewan qu’il ne voulait vraiment pas le faire», a déclaré M. Key, «même si j’ai eu l’impression qu’il avait quelque chose à prouver à son père.

« Ewan a admiré son père car il était une figure plus élevée dans l’armée et il voulait rendre son père fier. »

Après avoir serré et desserré ses poings, Ewan a frappé son père d’une gifle à main ouverte avec sa main droite et M. Callender senior est tombé sur le sol à l’extérieur du bar Matchbox à Reading, a entendu le coroner.

Alors que le personnel de sécurité à proximité et d’autres passants sur les lieux se précipitaient pour essayer d’aider M. Callender, Ewan a été entendu crier «réveille-toi papa! Papa je t’aime! », Avant que la police ne l’arrête, a déclaré M. Key à l’enquête.

M. Callender senior a été transporté d’urgence à l’hôpital Royal Berkshire où il a été traité pour une hémorragie sous-durale aiguë, mais il est décédé tôt le lendemain matin et une cause de décès a été donnée comme un « traumatisme contondant à la tête ».

Un examen toxicologique a révélé que M. Callender senior dépassait le double de la limite de consommation d’alcool au volant, mais n’avait aucune autre substance dans son corps.

M. Wade a déclaré qu’il ne parviendrait pas à la conclusion que M. Callender était décédé des suites d’un homicide illégal, expliquant: « La loi reconnaît que le consentement est un concept légitime dans le droit des voies de fait et que l’application de la force consentie n’est pas une agression.

« Vous êtes autorisé à consentir à l’application de la force dans le sport, après tout, si ce n’était pas le cas, tous les sports de contact et tous les arts martiaux seraient illégaux.

« Vous êtes également autorisé à consentir à l’application de la force d’une manière plutôt victorienne appelée horseplay. Il me semble que ce qui s’est passé ici répond à la définition du jeu de cheval.

Clôturant l’enquête par un verdict narratif, M. Wade a déclaré que M. Callender était décédé après avoir « participé à un jeu d’horlogerie non agressif, pas hostile et consensuel ».

Malcolm Callender, qui vivait à Gardens Cottage sur le terrain du célèbre Wellington College à Crowthorne, était né à Tyne and Wear, Newcastle et avait quitté l’école à 15 ans pour rejoindre l’armée, selon l’enquête.

Mme Morrison-Callender a déclaré à M. Wade: « Il a toujours voulu être un soldat, il jouerait avec des soldats de plomb dans le jardin.

«Il a rejoint les Royal Engineers et tout au long des années 1990, il a effectué un certain nombre de tournées en Bosnie et il a progressivement gravi les échelons.

Mme Morrison-Callender avait rencontré M. Callender en 2000, alors qu’ils étaient tous deux affectés au même régiment du 22e Génie, où elle était caporal suppléant et il était sergent d’état-major.

Après avoir vécu en Allemagne en couple et effectué divers postes, M. Callender avait été promu capitaine puis quartier-maître.

« En 2012, Malcolm a pris la décision de quitter l’armée, il se sentait comme s’il avait « été là et l’avait fait », a déclaré sa femme à l’enquête.

En 2015, M. Callender est devenu économe en travaux et en successions au Wellington College après avoir reçu un appel d’un ancien contact qu’il avait pris pendant la période militaire.

Sa femme a déclaré: « Il dirigeait son département comme une petite unité militaire. Il organisait un certain nombre de rencontres sociales différentes, des barbecues dans notre jardin à amener tout le monde à faire la course Tough Mudder.