Le lien père-fille est le plus spécial et une histoire ou une image la représentant retient souvent l’attention des téléspectateurs. Une photo d’un père endormi sur le sol d’un hôpital avec sa tête sur le siège d’auto de sa fille gagne les cœurs sur Internet.

La photo a été partagée par sa femme Sara Duncan sur Facebook avec une note émotionnelle. Dans sa longue note, elle a mentionné que son mari Joe Duncan, qui travaille comme technicien en ciment, venait de terminer un quart de 12 heures lorsqu’elle l’a informé qu’ils devaient emmener leur fille à l’hôpital car elle avait une respiration sifflante le 23 mars. Il a immédiatement mis des vêtements de travail propres et a pris la route d’une heure pour se rendre à l’hôpital au lieu de se reposer. elle a également mentionné que Joe devait retourner à un quart du matin quelques heures plus tard.

La dame fait l’éloge de son mari lorsqu’elle a écrit que malgré le fait qu’on lui ait demandé de rester à la maison et de se reposer, il est venu car il ne voulait pas que sa femme doive le faire seule.

Une partie de sa longue note dit: «Le mariage et la parentalité ne sont pas 50/50. Certains jours, ça l’est. D’autres jours, c’est 60/40, 70/30 ou même 80/20. Et vous devez être prêt à tirer votre poids, peu importe ce dont votre partenaire a besoin ce jour-là. Voilà ce qu’est l’amour. Voilà ce qu’est un mari. Voilà ce qu’est un papa ». Sara l’a également remerciée.

La publication a recueilli plus de 19 000 likes et 2 500 commentaires du monde entier.

Parler à The Good Morning America, la dame a révélé que lorsqu’elle avait remarqué que Joe utilisait le siège d’auto comme oreiller pour se faufiler dans une sieste, elle le regardait en pensant à quel point elle était reconnaissante pour lui et comment elle ne voudrait pas faire cette vie sans lui et c’est ce que lui a fait partager le message.

