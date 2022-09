Un père enseigne avec succès les pompes à son fils de 6 mois ; Internet devient ‘Aww’

Qu’il s’agisse de nous aider à nous tenir en équilibre sur nos petits pieds pour la première fois ou de nous apprendre à bien mastiquer les aliments, les parents nous guident à travers toutes les tâches de base au début de notre vie. Cependant, un père a poussé ces conseils à un autre niveau lorsqu’il a essayé d’enseigner à son fils de six mois quelques pompes. Une vidéo du duo père-fils est désormais devenue virale sur internet. Dans le clip, téléchargé sur Instagram, le père et son petit sont vus allongés sur le lit et se livrant à une séance d’entraînement hilarante. “Mon spud est un goujon”, disait la légende.

Le père se met en position de pompe et commence à effectuer l’exercice pendant quelques répétitions. Cela attire rapidement l’attention du bébé qui jette un bref coup d’œil à son père et se met en position. Le bébé essaie d’imiter son “coach” qui l’aide à adopter la bonne posture en guidant sa main.

Et, après quelques tentatives infructueuses, le bébé parvient enfin à faire des pompes et se fait applaudir par son père. Le duo passe également par un deuxième tour de sa séance d’entraînement où le bébé brille à nouveau avec un push-up.

La vidéo a recueilli plus de 8,6 lakh vues sur Instagram où les utilisateurs ne peuvent tout simplement pas en avoir assez du bébé. “Ces rouleaux sur ses mains”, a écrit un utilisateur. Un autre a souligné la même chose et a dit: “Regardez ces petits pistolets, il a déjà travaillé un peu!”

Pour beaucoup, la vidéo était la “chose la plus mignonne de tous les temps”. Certains s’en sont même inspirés et ont décidé de faire de même avec leur bébé. “C’était trop mignon. Maintenant, je dois apprendre à faire des pompes pour pouvoir faire ça avec mon bébé !

Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’un duo père-fils fait fondre les cœurs. Il y a quelques jours à peine, une vidéo était devenue virale dans laquelle un homme d’Afrique et son fils recevaient des turbans assortis au Golden Temple d’Amritsar, au Pendjab. Le clip a amassé de nombreuses vues sur la plateforme où les internautes ont salué le nouveau look du père et de son fils.

