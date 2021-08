Un père en forme et en bonne santé, 42 ans, qui a rejeté Covid jab meurt «en souhaitant avoir écouté», déclare sa sœur jumelle au cœur brisé

Un père FIT et en bonne santé qui a rejeté le vaccin Covid est décédé tragiquement du virus après avoir déclaré qu’il « aurait souhaité avoir écouté ».

La sœur jumelle au cœur brisé de John Eyers, Jenny McCann, exhorte maintenant les gens à se faire vacciner après la mort de son frère « superfit ».

John Eyers est décédé tragiquement à l’âge de 42 ans à l’hôpital après avoir attrapé Covid Crédit : WNS

Le père pensait qu’il ne tomberait pas très malade s’il attrapait le virus et ne se faisait pas vacciner Crédit : WNS

Sa sœur jumelle au cœur brisé a exhorté les autres à s’assurer de se faire vacciner Crédit : WNS

L’homme de 42 ans a déclaré que l’Ironman et l’alpiniste passionné John ne souffriraient que d’une « maladie bénigne » et ont refusé le jab.

Jenny a déclaré: « C’était la personne la plus en forme et la plus saine que je connaisse. Il escaladait les montagnes galloises et campait sauvage quatre semaines avant sa mort.

« Le seul problème de santé préexistant qu’il avait était la croyance en sa propre immortalité. Il pensait que s’il contractait Covid-19, il irait bien.

« Il pensait qu’il aurait une maladie bénigne. Il ne voulait pas mettre un vaccin sur son corps. »

M. Eyers, de Southport, Merseyside, est décédé des suites d’une infection et d’une défaillance d’organe quatre semaines après avoir été testé positif.

Sa mort est survenue juste un mois après qu’il ait escaladé des montagnes au Pays de Galles et fait du camping sauvage à la campagne.

Jenny, du nord-ouest de Londres, a commencé à se faire vacciner en mai, mais John a décidé de ne pas se faire vacciner.

Elle a déclaré que son frère avait dit à son consultant qu’il souhaitait être vacciné avant de passer sous respirateur après être allé à l’hôpital.

L’amateur de fitness avait fait de l’escalade et du camping un mois avant sa mort Crédit : WNS

Il croyait qu’il irait bien s’il attrapait Covid, a déclaré sa sœur Crédit : WNS

Écrivant en ligne, elle a déclaré que son frère avait été « rempli de tous les médicaments à l’hôpital » avant de mourir pour essayer de le sauver.

Elle a déclaré: « Ils lui ont tout jeté. Mais finalement, le compagnon de lit de Covid-19, infection et défaillance d’organes, lui a coûté la vie.

« Avant d’être ventilé, il a dit à son consultant qu’il souhaitait avoir été vacciné. Qu’il souhaitait avoir écouté.

« Sa mort est une tragédie. Cela n’aurait pas dû arriver. Il laisse une maman et un papa, une soeur (moi) et une fille de 19 ans. »

John a été décrit comme l' »oncle amusant » bien-aimé qui s’est déguisé en Père Noël le jour de Noël, alors que son jumeau détaillait l’étendue de sa perte.

‘UNE TRAGÉDIE’

Jenny a ajouté: « Ma mère a perdu son petit garçon. Ma nièce, son père bien-aimé et nécessaire. Cela n’aurait pas dû arriver.

« Ma mère veut que les gens connaissent John. Pour que son histoire sauve la vie de quelqu’un. Pour que la douleur et la perte poussent les gens à se faire vacciner. »

Elle a eu son premier vaccin le 10 mai et a fait l’éloge du NHS, déclarant à l’époque: « Pleine de larmes après avoir reçu un vaccin contre Covid. Montre vraiment le poids collectif que nous portons tous. Tellement reconnaissant envers le NHS. »

Après une dose, le vaccin Pfizer est efficace à 36% contre les maladies symptomatiques de la variante Delta, et le vaccin Oxford/AstraZeneca est efficace à environ 30% contre la maladie.

Mais deux semaines après le deuxième jab, Pfizer offre une protection à 88% contre la capture de la souche Covid et AZ offre une protection à 67%.

Et après deux doses, le vaccin Pfizer est efficace à 96 % contre l’hospitalisation et le vaccin AstraZeneca réduit le risque de 92 %.

Le gouvernement a exhorté les jeunes à se faire vacciner, offrant des cadeaux et des réductions aux Britanniques qui sont doublement piqués.

Des sources indiquent qu’une trentaine d’entreprises sont en pourparlers pour rejoindre le nouveau programme visant à encourager davantage de jeunes à se faire vacciner.

Elle a dit que sa mère voulait que l’histoire de John soit partagée pour encourager les autres à se faire vacciner Crédit : WNS

Le père bien-aimé a dit qu’il aurait souhaité avoir été vacciné à l’hôpital Crédit : WNS

L’homme de 42 ans laisse derrière lui sa mère, sa sœur et ses enfants après sa mort tragique Crédit : Facebook/John Eyers