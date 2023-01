Un père en deuil “a tenté de tuer un homme avec une machette” lors d’une “attaque œil pour œil” à l’extérieur du gymnase après la noyade de son fils de 18 ans

Un père en deuil a tenté de tuer un homme qu’il blâmait pour la mort de son fils lors d’une brutale attaque à la machette “œil pour œil”, a déclaré un tribunal hier.

Samson Price, 48 ans, a presque réussi à tuer Patrick Brown lors de l’attaque “pré-planifiée” devant un gymnase à Northwich, Cheshire, en septembre 2021, a déclaré Chester Crown Court.

Price avait traqué M. Brown avec un traqueur pendant des jours parce qu’il le blâmait pour la mort de son fils Samson Jr., 18 ans, qui s’était noyé dans un étang à Wigan en octobre 2020.

Il attendait M. Brown à l’extérieur du PureGym et a fait pleuvoir cinq à six coups sur son corps à la lumière du jour sous le regard horrifié des utilisateurs de la salle de sport.

M. Brown, qui avait 20 ans au moment de l’attaque, était “à quelques millimètres de saigner à mort” mais a été sauvé par “pure chance” et un traitement médical très rapide après que les utilisateurs du gymnase ont appelé les services d’urgence.

Price, père de deux enfants, était furieux que Brown, qui avait 19 ans à l’époque, et deux autres personnes n’aient pas été accusés de meurtre après la mort de Samson en octobre précédent.

Ils avaient été arrêtés pour suspicion de meurtre après que les amis se soient rendus dans un étang appelé Westwood Flash à Wigan pour prendre le LSD, une drogue hallucinogène.

Le jury a appris que Brown avait déclaré qu’ils avaient fait du camping et que Samson Price Jr. avait commencé à se comporter étrangement et avait disparu.

Il a ensuite été retrouvé noyé dans l’étang.

Le jury a été informé qu’aucune accusation n’avait été portée et la police a déclaré à la famille Price en mars 2021 que la mort de Samson était un accident qui avait laissé la famille “très en colère”.

Le procureur Simon Mills a déclaré au tribunal: “Il s’agissait d’une attaque pré-planifiée contre M. Brown alors qu’il sortait du gymnase où Price attendait avec son arme dissimulée sur lui.

“Il a failli atteindre son objectif de tuer Patrick Brown. Il a infligé de nombreux coups à la tête, au visage, au dos et aux bras. Il a peut-être pensé qu’il en avait fait assez pour tuer Patrick Brown.

“Il s’est enfui et est resté en liberté pendant trois semaines avant de finalement se rendre au poste de police de Wakefield, West Yorks.

« L’accusé avait un mobile pour commettre cette attaque meurtrière. Il blâme Patrick Brown pour la mort de son fils et il était en colère que la police ne l’ait pas poursuivi pour cela.

“Le ministère public soutient qu’il s’agissait d’un cas d’œil pour œil.”

Price accepte d’attaquer Brown mais nie avoir eu l’intention de le tuer.

Il a admis des lésions corporelles graves avec intention mais a plaidé non coupable de tentative de meurtre, mais le plaidoyer n’est pas accepté par l’accusation.

M. Mills a déclaré que Price et son épouse Rosanna avaient “précisé à la police qu’ils considéraient que les personnes arrêtées étaient responsables de la mort de leur fils”.

Il a dit que “le chagrin compréhensible et l’émotion brute d’une mère et d’un père en deuil” ont été montrés dans les messages que le couple avait échangés dans les semaines précédant l’attaque.

Price a dit à sa femme qu’il se considérait comme mort après la mort de son fils.

Il a écrit: “Ces sentiments sont les plus difficiles à gérer. Rien ne le ramènera. C’est l’absurdité, l’injustice et l’injustice.”

Sa femme a écrit: “Nous devrions ramer et nous inquiéter qu’il aille à tous ces festivals. Je n’arrive pas à me mettre dans la tête qu’il n’est pas là et je n’entendrai jamais sa voix.”

Price a ajouté: “Nous n’avons plus rien à espérer. Je considère que je suis mort avec Samson et honnêtement, je ne me soucie plus de ce qui m’arrive.”

Sa femme a tenté de “le tirer d’affaire” en lui rappelant que leur fille Atlanta avait besoin de lui.

Price a répondu: “Je ne vais pas me faire de mal. J’essaierai très probablement de faire du mal aux autres. Je ne pense pas pouvoir gérer l’anniversaire. Je ne me vois pas faire face à ça. Pas ça.”

Le procès se poursuit.