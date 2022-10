Un père émotif enregistre les débuts de son fils avec le légendaire club de football brésilien

Les parents sont vraiment les plus grands pom-pom girls de leurs enfants. Ils connaissent tous les efforts en coulisses de leurs jeunes. Et les voir réaliser leurs rêves peut transformer n’importe quel parent en désordre émotionnel. Ce père, d’après une vidéo virale récente, a été laissé en larmes en voyant son fils faire ses débuts avec le club de football brésilien Palmeiras. La vidéo, partagée sur la page Instagram de Good News Movement, a capturé le père enregistrant les débuts de son fils avec des larmes dans les yeux. Après le match, son fils, Endrick Felipe, se dirige vers son supporter numéro un pour lui offrir son maillot de match.

Découvrez le clip déchirant ici:

Les utilisateurs des médias sociaux n’ont pas pu s’empêcher de verser quelques larmes également. Beaucoup ont fait remarquer qu’Endrick portera bientôt le maillot de l’un des meilleurs clubs de football européens. La jeune star prometteuse est sur le radar des plus grands clubs de football d’Europe. Et son père a parfaitement le droit d’être fier. Un utilisateur d’Instagram a écrit : « Et ce n’est pas n’importe quel joueur. Endrick est certainement le joueur le plus prometteur que nous ayons au Brésil et qui n’est pas encore connu dans le monde entier. Souvenez-vous de ce nom !

Un autre utilisateur a écrit : « Magnifique. Il n’y a pas de plus grande joie que de voir vos enfants s’épanouir.

Un troisième commentaire disait : « Ces choses me font toujours pleurer. Tous les enfants ont besoin d’une famille comme la sienne. Des gens si adorables. Un tel exemple de choix.

Le père d’Endrick Felipe était au chômage avant d’obtenir un emploi plus propre à Palmeiras. Endrick a commencé à jouer au football à l’âge de quatre ans et a décidé de devenir footballeur professionnel pour subvenir aux besoins de sa famille. Son père avait l’habitude de partager ses vidéos de football sur YouTube pour attirer l’attention de célèbres clubs brésiliens.

Faisant ses débuts à l’âge de 16 ans, 2 mois et 16 jours, Endrick est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Palmeiras. De nombreux clubs ont déjà exprimé leur intérêt à le signer, notamment le Real Madrid et Barcelone.

