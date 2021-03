La vidéo du père de Kansas City témoignant devant les législateurs de l’État est devenue virale depuis que le responsable des médias sociaux de l’American Civil Liberties Union (ACLU) Foundation l’a d’abord publiée en ligne. Les internautes ont été émus par son discours passionné et beaucoup ont souligné à quel point il est déchirant pour un parent de voir son enfant souffrir et se sentir impuissant. Le discours vidéo de Boulware a été visionné plus de 5 millions de fois sur Twitter et partagé des milliers de fois.

Boulware, qui s’est présenté comme un Missourien de toujours, a raconté comment, pendant des années, lui et sa femme ont forcé leur enfant à «porter des vêtements de garçon, se faire couper les cheveux courts et jouer dans des équipes sportives de garçons» contre l’avis des enseignants et des thérapeutes. Chrétien et fils d’un pasteur méthodiste, il a avoué avant de faire valoir son point de vue qu’il avait lui-même initialement échoué à comprendre les individus qui s’identifient comme transgenres.

