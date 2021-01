On craint qu’un père DISPARU n’ait été tué par un requin après que les équipes de secours aient trouvé une combinaison et des palmes déchirées sur les lieux, mais pas de corps.

Duncan Craw, 32 ans, faisait de la plongée avec tuba lors de vacances en camping en famille à Port Macdonnell, en Australie-Méridionale, lorsqu’il a soudainement disparu de la vue hier soir, selon les autorités.

Ils pensent qu’il a été victime des bêtes alors que deux d’entre eux ont été vus dans la région après sa disparition.

Parlant de la tragédie, un porte-parole de la police a déclaré: «Tragiquement, la police soupçonne l’homme victorien d’avoir été victime d’une attaque de requin, après que PolAir ait repéré un requin dans la région hier après-midi.

Le directeur des opérations de la police côtière de Limestone, Campbell Hill, a ajouté que bien qu’ils croient que les prédateurs mortels en étaient la cause, il n’y avait aucun témoin d’une attaque de requin et toutes les preuves étaient circonstancielles.

Hill a déclaré: « Les preuves physiques ainsi que la proximité des requins et la manière dont nous avons été informés que ce mâle avait disparu, nous avons rassemblé ces éléments et cela se prête malheureusement à une forte conviction qu’il s’agit d’un requin attaqué. incident connexe. «

Le directeur des opérations d’une entreprise de sous-traitance agricole laisse derrière lui son fils d’un an, Levi, et sa femme, Taylia.

La famille dévastée de Craw a corroboré la version que la police croyait des événements et a publié aujourd’hui une déclaration concernant sa disparition.

Il disait: «Nous souhaitons que tout cela soit un mauvais rêve.

«Il est également impossible d’expliquer pleinement le trou que cela laissera dans la vie de tous les parents et amis qui aiment Duncan.

« Les circonstances exactes de la disparition de Duncan ne sont pas encore connues mais étant donné la récupération d’une combinaison endommagée et l’observation d’un grand blanc dans la région jeudi, il semble qu’un requin était impliqué. »

«C’était un fils joyeux, aimant et serviable. C’était un frère gentil et effronté pour ses sœurs. C’était un compagnon aimant s’amuser, espiègle et solidaire qui avait un cœur en or.

« Nous n’oublierons jamais Duncan et nous veillerons à ce que sa mémoire demeure. »

Le père d’un enfant était un passionné de plongée avec tuba et «a accepté les dangers auxquels il pourrait faire face dans l’océan», a déclaré la famille.

« Il a été extrêmement malchanceux cette fois », ont-ils ajouté.

Ils ont remercié les équipes de recherche et de sauvetage et les volontaires qui ont tenté de le retrouver.

Les équipes de secours ont réduit la recherche de Craw alors que la cause présumée de sa disparition devenait évidente.

Au cours de l’opération, ils ont trouvé une combinaison endommagée après avoir localisé des palmes la nuit précédente et pensent que le maillot de bain appartient à Craw.

L’inspecteur Hill a souligné que les équipes de secours avaient espéré trouver Craw avant qu’il ne soit trop tard et que la famille était «naturellement dévastée».

Il a déclaré: «Nous avons abordé cela rapidement dans l’espoir de pouvoir réaliser un sauvetage et, certainement, aux premières lueurs de ce matin, nous n’avions pas perdu espoir.

«Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir, les soigner et… guider leur chemin à travers les processus coronariens est notre priorité pour aller de l’avant.

« C’est tout simplement tragique et choquant, et il faudra du temps aux gens pour s’y adapter. »

Il a ajouté que la police n’avait pas encore trouvé de restes et ne pouvait pas exclure la possibilité de ne pas les retrouver.

La disparition prématurée de Craw survient juste avant son 33e anniversaire, qu’il était censé fêter demain.