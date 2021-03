Un père décapite sa fille dans l’un des endroits les plus dangereux pour les femmes

Photo par Sam PANTHAKY / AFP

En Inde, des femmes continuent d’être tuées pour avoir osé affirmer leur liberté sexuelle ou leur liberté de choisir leur propre partenaire.

La vidéo d’un père tenant la tête coupée de sa fille alors qu’il marche nonchalamment dans la rue a envoyé des ondes de choc dans toute l’Inde jeudi, à peine quatre jours avant la Journée internationale de la femme.

Sarvesh Kumar, du village de Pandetara d’Hardoi dans l’Uttar Pradesh, avait pensé qu’il convenait de décapiter sa fille de 17 ans pour une prétendue histoire d’amour avec un homme qu’il désapprouvait. Dans la vidéo, il est un fait. Il n’y a ni culpabilité ni chagrin, juste une narration pratique des événements.

Après avoir surpris sa fille dans une position compromettante avec un homme deux jours plus tôt, il s’était juré de ne pas toucher à la nourriture ou à l’eau jusqu’à ce qu’il puisse tuer les deux. Dans la vidéo, il explique qu’il n’a pas pu trouver l’homme, ne réussissant qu’à tuer sa fille. «J’ai verrouillé la porte et je l’ai fait», dit-il en hindi.

Le clip a été en grande partie supprimé des plateformes de médias sociaux en raison de son contenu graphique.

À un certain moment de la vidéo, il pose la tête coupée sur le sol. La queue de cheval sur la tête de la fille pend mollement; ses yeux sont fermés. «J’ai laissé le corps dans la maison», raconte Kumar à l’homme qui filme la vidéo. Il donne le nom de sa fille et le nom de l’homme avec qui elle aurait eu une relation. Il explique fièrement comment il l’a tuée et pourquoi. L’homme interrompt la narration deux fois pour répondre aux appels téléphoniques. Il coopère avec la police lorsqu’ils le fouillent, leur assurant qu ‘«il n’y a pas d’arme sur moi».

Des incidents comme celui-ci sont trop courants en Inde, en particulier dans les cœurs patriarcaux comme l’Uttar Pradesh. De nombreuses femmes qui choisissent d’entretenir des relations contre la volonté de leur famille ou en dehors de leur religion ou de leur communauté risquent des conséquences fatales de la part de leurs parents masculins. L’honneur, dans notre société, est lié à la chasteté de la femme, et tout écart est sévèrement puni.

L’histoire continue

En janvier, une fille de 17 ans et son petit ami de 19 ans auraient été assassinés par les proches de la jeune fille dans le quartier de Bareilly, dans l’Uttar Pradesh. Le mois suivant, l’agence de presse IANS avait rapporté qu’une autre femme avait été brûlée vive dans l’État de Gorakhpur pour sa relation avec un musulman. Quelques jours plus tard, un homme avait poignardé son beau-frère pour avoir épousé sa sœur à Meerut.

Et si leurs partenaires sont également les plus touchés, des études ont montré que ce sont les femmes et les filles qui supportent la peine maximale de la part de leur famille.

Un rapport de 2016 de l’International Journal of Recent Scientific Research a analysé 50 cas de crimes d’honneur dans l’Uttar Pradesh et a révélé que des filles et des femmes avaient été tuées dans plus de la moitié des cas. En revanche, des garçons et des hommes ont été tués dans moins d’un quart des cas. Il a également révélé que la plupart des meurtres visaient des femmes plus jeunes âgées de 11 à 20 ans.

«Pour lutter contre l’épidémie de crimes d’honneur, il faut comprendre ce qui rend ces meurtres uniques. Ils diffèrent des homicides simples et psychopathiques, des meurtres en série, des crimes passionnels, des meurtres par vengeance et de la violence domestique », a révélé l’étude, ajoutant que ces actes de violence étaient dus à des normes et cultures prédéfinies dans une société patriarcale, où l’honneur est assimilé à la façon dont les femmes se comportent.

Le rapport 2019 du Département d’État américain sur les pratiques en matière de droits de l’homme a révélé que les crimes d’honneur sont «un problème, en particulier au Pendjab, dans l’Uttar Pradesh et dans l’Haryana». L’Uttar Pradesh, en particulier, est en tête de la liste des États indiens avec le plus grand nombre de crimes contre les femmes en 2019, selon le dernier rapport du National Crime Record Bureau.

Mais, en général, les crimes d’honneur sont largement sous-déclarés en Inde.

Selon le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), jusqu’à 5 000 femmes et filles sont victimes de crimes d’honneur chaque année, bien que certaines organisations non gouvernementales (ONG) estiment que ce chiffre peut atteindre 20 000.

Bien que ces crimes soient traités comme des homicides en Inde – pour un trop grand nombre, cela n’a pas été très dissuasif. Les crimes d’honneur impliquent souvent la complicité silencieuse des membres de la famille et des communautés environnantes, et maintenant, l’affaire Hardoi nous rappelle clairement pourquoi l’Inde continue d’être l’un des pays les plus dangereux pour les femmes.

