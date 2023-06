Un père de trois enfants est décédé en collectant des fonds lors de sa 24e balade à vélo caritative de Londres à Brighton.

David Cooper, de Battersea, a été retrouvé mort sur les lieux de Smallfield, Surrey, le 18 juin.

L’homme de 69 ans roulait aux côtés de 10 membres de sa famille lors de l’événement de la British Heart Foundation (BHF) quelques jours avant son 70e anniversaire.

Les maréchaux de l’événement ont rapidement changé l’itinéraire de la sortie annuelle vers la ville balnéaire, pour détourner les autres cyclistes de la scène tragique.

La fille de David, Louisa Necib, a déclaré au Mirror: « Papa était une personne incroyable qui ferait n’importe quoi pour n’importe qui.

« Il était un grand fan du club de football de Chelsea, il aimait sa famille et aimait soutenir le BHF et d’autres organisations caritatives et faire ce qu’il pouvait pour les autres.

« Il n’était qu’à quelques jours de son 70e anniversaire et nous devions tous partir en vacances ensemble pour le célébrer. Nous sommes dévastés. »

David a lancé un GoFundMe pour la British Heart Foundation avant la course qui a actuellement collecté 474 £.

Il disait: « Alors, c’est reparti, et c’est définitivement mon dernier !!

« Ceux qui ne le savent pas, les recherches effectuées par la British Heart Foundation m’ont probablement sauvé la vie en 1998, lorsque j’ai dû subir une opération cardiaque majeure.

« C’est pour cette raison que j’ai participé à cet événement fantastique presque chaque année depuis 2000.

« Cette année, je suis rejoint par de nombreux membres de ma famille et amis, donc ça devrait être une belle journée.

« Si vous le pouvez, s’il vous plaît, parrainez-moi pour cette cause fantastique. Merci. »